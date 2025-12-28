Видео
Главная Одесса Свет с перебоями — что в Одессе происходит с электроснабжением

Свет с перебоями — что в Одессе происходит с электроснабжением

Дата публикации 28 декабря 2025 11:59
Аварийные отключения света в Одессе: что известно сейчас
Энергетик проверяет напряжение. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе по отдельным адресам продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Ограничения ввели из-за перегрузки линий после российских атак по энергетической инфраструктуре.

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Читайте также:
Світло з перебоями — що в Одесі відбувається з електропостачанням - фото 1
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Аварийные отключения света в Одессе

По его информации, в части районов Одессы сейчас действуют аварийные отключения света. Электроснабжение ограничивают из-за чрезмерной нагрузки на сети, которые получили повреждения во время обстрелов.

Специалисты работают над стабилизацией ситуации и постепенным восстановлением питания. Время возвращения света зависит от состояния конкретных линий.

Электротранспорт в городе пока не возобновил работу из-за последствий вражеских атак. Зато общественный транспорт продолжает курсировать автобусными маршрутами, чтобы обеспечить сообщение между районами.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесса вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, какие будут тарифы за электроэнергию в январе в Одессе. Также сообщали, сколько денег одесситы будут платить за тепло в январе.

Одесса Одесская область электроснабжение Новости Одессы отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
