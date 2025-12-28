Відео
Головна Одеса Світло з перебоями — що в Одесі відбувається з електропостачанням

Світло з перебоями — що в Одесі відбувається з електропостачанням

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 11:59
Аварійні відключення світла в Одесі: що відомо зараз
Енергетик перевіряє напругу. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі за окремими адресами тривають аварійні відключення електроенергії. Обмеження запровадили через перевантаження ліній після російських атак по енергетичній інфраструктурі.

Про це у неділю, 28 грудня, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Читайте також:
Світло з перебоями — що в Одесі відбувається з електропостачанням - фото 1
Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Аварійні відключення світла в Одесі

За його інформацією, у частині районів Одеси наразі діють аварійні відключення світла. Електропостачання обмежують через надмірне навантаження на мережі, які зазнали пошкоджень під час обстрілів.

Фахівці працюють над стабілізацією ситуації та поступовим відновленням живлення. Час повернення світла залежить від стану конкретних ліній.

Електротранспорт у місті поки що не відновив роботу через наслідки ворожих атак. Натомість громадський транспорт продовжує курсувати автобусними маршрутами, щоб забезпечити сполучення між районами.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одеса вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, які будуть тарифи за електроенергію у січні в Одесі. Також повідомляли, скільки грошей одесити платитимуть за тепло у січні.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
