Україна
Электротранспорт стоит — ситуация со светом в Одессе

Электротранспорт стоит — ситуация со светом в Одессе

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 09:16
Аварийные отключения света в Одессе продолжаются
Троллейбус на дорогах Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергосистемы. Ограничения связаны с последствиями российских ударов по инфраструктуре. Из-за дефицита мощности в городе уже более двух недель не работает электротранспорт. В то же время критические системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме.

Об этом утром, 30 декабря, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Читайте также:

Аварийные отключения

По словам Сергея Лысака, энергосистема получила повреждения в результате вражеских обстрелов, поэтому ДТЭК вынужден применять экстренные ограничения. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Одним из самых ощутимых последствий энергетического кризиса остается полная остановка городского электротранспорта. Трамваи и троллейбусы в Одессе не курсируют уже более двух недель. Восстановление движения возможно только после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Параллельно с восстановлением сетей в городе продолжаются работы по благоустройству. Коммунальные службы расчищают дороги от поваленных ветром деревьев и обрабатывают проезжую часть противогололедными средствами. Работы проводят в усиленном режиме.

Напомним, мы сообщили о том, как в Одессе сегодня будут выключать свет. Также мы писали о том, будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь.

Одесса Одесская область электроснабжение Новости Одессы отключения света свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
