Україна
Графики отключений на Одесчине пока не возможны — причины

Графики отключений на Одесчине пока не возможны — причины

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 11:07
Свет в Одессе и области - экономия и восстановление сетей
Специалисты ремонтируют сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ситуация с электроснабжением в Одессе и области остается крайне сложной. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре регион до сих пор не может вернуться к стабильным графикам отключений. Энергетики работают в усиленном режиме, но нагрузка на сети остается критической.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров.

Читайте также:

Графики отключений

В Одессе сейчас нет почасовых графиков отключений, из-за чего нагрузка на систему резко возросла. По словам депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова, энергетики делают все возможное, чтобы удержать сети в работе после массированных ударов.

"Ситуация в городе и области сверхсложная, но благодаря энергетикам и нашим силам обороны Одесса держится и постепенно восстанавливает электроснабжение", — отметил он.

Накануне в городской военной администрации состоялось совещание с представителями бизнеса. Предпринимателей попросили по возможности выключать рекламные вывески и наружное освещение, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

Резервные схемы

Городские власти реагируют и на протесты жителей из-за длительного отсутствия света. В случае повреждения основных линий электропередачи коммунальные службы переходят на временные резервные схемы подключения. Параллельно депутаты и коммунальщики работают с ОСМД и жильцами, объясняя необходимость экономии.

"Там, где мы экономим электроэнергию, появляется дополнительная возможность подать свет в дома людей, поэтому сейчас это ответственность каждого", — подчеркнул Ахмеров.

Электротранспорт в Одессе пока не курсирует из-за проблем с питанием. Зато город запустил социальные автобусные маршруты, которые частично компенсируют его отсутствие. Полноценной заменой это не является, но позволяет горожанам добраться до работы и больниц.

Свет на Новый год

Что касается Нового года, то, по словам депутата, свет в городе будет при условии соблюдения рекомендаций энергетиков. Также большим фактором является отсутствие новых обстрелов.

"Если мы все будем придерживаться рекомендаций и экономить электроэнергию, то на Новый год свет в Одессе будет", — отметил депутат областного совета.

Напомним, мы сообщали о том, почему в Арцизе Одесской области свет не возвращали более 12 суток. Также мы писали о том, как в Одессе сегодня будут выключать свет.

Одесса Одесская область электроснабжение Новый год Новости Одессы свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
