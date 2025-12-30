Світло в Одесі та області — економія і відновлення мереж

Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Ситуація з електропостачанням в Одесі та області залишається вкрай складною. Через удари по енергетичній інфраструктурі регіон досі не може повернутися до стабільних графіків відключень. Енергетики працюють у посиленому режимі, але навантаження на мережі залишається критичним.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів депутат Одеської обласної ради Олександр Ахмеров.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключень

В Одесі нині немає погодинних графіків відключень, через що навантаження на систему різко зросло. За словами депутата Одеської обласної ради Олександра Ахмерова, енергетики роблять усе можливе, щоб утримати мережі в роботі після масованих ударів.

"Ситуація в місті й області надскладна, але завдяки енергетикам і нашим силам оборони Одеса тримається та поступово відновлює електропостачання", — зазначив він.

Напередодні в міській військовій адміністрації відбулася нарада з представниками бізнесу. Підприємців попросили по можливості вимикати рекламні вивіски та зовнішнє освітлення, щоб зменшити навантаження на мережі.

Резервні схеми

Міська влада реагує і на протести мешканців через тривалу відсутність світла. У разі пошкодження основних ліній електропередачі комунальні служби переходять на тимчасові резервні схеми підключення. Паралельно депутати та комунальники працюють з ОСББ й мешканцями, пояснюючи необхідність економії.

"Там, де ми економимо електроенергію, з’являється додаткова можливість подати світло в домівки людей, тому зараз це відповідальність кожного", — наголосив Ахмеров.

Електротранспорт в Одесі наразі не курсує через проблеми з живленням. Натомість місто запустило соціальні автобусні маршрути, які частково компенсують його відсутність. Повноцінною заміною це не є, але дозволяє містянам дістатися роботи та лікарень.

Світло на Новий рік

Що стосується Нового року, то, за словами депутата, світло в місті буде за умови дотримання рекомендацій енергетиків. Також великим фактором є відсутність нових обстрілів.

"Якщо ми всі будемо дотримуватися рекомендацій і економити електроенергію, то на Новий рік світло в Одесі буде", — зазначив депутат обласної ради.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому в Арцизі на Одещині світло не повертали понад 12 діб. Також ми писали про те, як в Одесі сьогодні вимикатимуть світло.