Відновлення електропідстанцій на Одещині триватиме до двох років

Одещина постійно потерпає від ударів РФ. Окупанти безупинно атакують об’єкти енергетики в регіоні, деякі з них — знищені вщент. Через це виникли серйозні проблеми з постачанням електроенергії.

Про це в ефірі каналу "КШДУ Media" розповів генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

Відновлення об’єктів ДТЕК

Повне відновлення уражених підстанцій в Одеській області може тривати до двох років. За словами Дмитра Григор’єва, після ворожих обстрілів в Одеській області залишаються знеструмленими близько 48 тисяч клієнтів. Частину з них планують підключити вже найближчим часом, адже роботи перебувають на активній стадії.

"Для того, щоб заживити цих споживачів, часу потрібно вже не дуже багато. Але щоб повністю відновити уражені підстанції на Одещині, потрібно від одного до двох років", — зазначив гендиректор ДТЕК.

Він також повідомив, що енергосистему регіону систематично атакують. До масованого удару 13 грудня, коли без світла залишилося близько 60% області, на Одещині вже були пошкоджені 20 підстанцій.

Окремою проблемою залишається виготовлення обладнання. За словами Григор’єва, найдовше виробляють трансформатори — цей процес триває від шести до восьми місяців, і на таке обладнання існує черга.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому на Одещині не вводять графіки відключень світла. Також ми писали, що через проблеми зі світлом в Одесі не працює електротранспорт.