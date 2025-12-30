РФ завдала повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини —деталі

Рятувальники працюють. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Через кілька годин після ранкової атаки Росія завдала повторного дронового удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок сталося загоряння резервуарів з олією.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у вівторок, 30 грудня.

Реклама

Читайте також:

Росія атакує Одещину

Внаслідок влучання ударного дрону по одному з портових підприємств відбулося загоряння резервуарів з олією, яке оперативно ліквідовано рятувальниками.

Допис Кіпера у Telegram. Фото: скриншот

"Минулося без постраждалих. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільної інфраструктури", — зазначив Кіпер.

Це сталося після того, як сьогодні зранку російська армія масовано атакувала Одещину ударними БПЛА. Попри активну роботу ППО, влучання спричинили пошкодження інфраструктури в Одеському районі — одна людина постраждала. Також від удару постраждало цивільне судно у порту.

Нагадаємо, що на Одещині 30 грудня було чутно вибух. Росія атакувала регіон ударними дронами.

Раніше ми також інформували, що на Одещині виникли серйозні проблеми з постачанням електроенергії. РФ безупинно атакує об’єкти енергетики в регіоні.