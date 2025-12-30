РФ завдала повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини —деталі

РФ завдала повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини
Через кілька годин після ранкової атаки Росія завдала повторного дронового удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок сталося загоряння резервуарів з олією.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у вівторок, 30 грудня.
Росія атакує Одещину
Внаслідок влучання ударного дрону по одному з портових підприємств відбулося загоряння резервуарів з олією, яке оперативно ліквідовано рятувальниками.
"Минулося без постраждалих. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільної інфраструктури", — зазначив Кіпер.
Це сталося після того, як сьогодні зранку російська армія масовано атакувала Одещину ударними БПЛА. Попри активну роботу ППО, влучання спричинили пошкодження інфраструктури в Одеському районі — одна людина постраждала. Також від удару постраждало цивільне судно у порту.
Нагадаємо, що на Одещині 30 грудня було чутно вибух. Росія атакувала регіон ударними дронами.
Раніше ми також інформували, що на Одещині виникли серйозні проблеми з постачанням електроенергії. РФ безупинно атакує об’єкти енергетики в регіоні.
Читайте Новини.LIVE!