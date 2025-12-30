Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ завдала повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини

РФ завдала повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 21:36
РФ завдала повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини —деталі
Рятувальники працюють. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Через кілька годин після ранкової атаки Росія завдала повторного дронового удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок сталося загоряння резервуарів з олією.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у вівторок, 30 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Росія атакує Одещину

Внаслідок влучання ударного дрону по одному з портових підприємств відбулося загоряння резервуарів з олією, яке оперативно ліквідовано рятувальниками. 

РФ завдала повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини - фото 1
Допис Кіпера у Telegram. Фото: скриншот

"Минулося без постраждалих. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільної інфраструктури", — зазначив Кіпер.

Це сталося після того, як сьогодні зранку російська армія масовано атакувала Одещину ударними БПЛА. Попри активну роботу ППО, влучання спричинили пошкодження інфраструктури в Одеському районі — одна людина постраждала. Також від удару постраждало цивільне судно у порту.  

Нагадаємо, що на Одещині 30 грудня було чутно вибух. Росія атакувала регіон ударними дронами. 

Раніше ми також інформували, що на Одещині виникли серйозні проблеми з постачанням електроенергії.  РФ безупинно атакує об’єкти енергетики в регіоні.

Одеса безпілотники порт дрони Олег Кіпер
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації