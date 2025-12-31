Атака на Одесу вночі: пожежі, поранені та знеструмлення

Нічна атака на Одесу — перші фото наслідків
Уночі, 31 грудня, Одеса знову опинилася під масованою атакою з боку Росії. Пошкоджено житлові будинки та міську інфраструктуру. У двох районах зафіксовані влучання у багатоповерхівки, є поранені, серед них діти. Частина міста залишилася без світла, води та тепла.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Наслідки атаки
Унаслідок атаки, в ніч на 31 грудня, в Одесі пошкоджено житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру. Влучання зафіксували у двох районах міста. В одному з багатоповерхових будинків виникла пожежа в квартирах з другого по шостий поверхи. Частково зруйновано фасад на п’ятому та шостому поверхах. Надзвичайники врятували вісьмох людей, серед них — одна дитина.
За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей, з них троє — діти. Серед поранених — немовля віком 7 місяців, 14-річний хлопець та 8-річна дівчинка. Вони у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Окрім цього, пошкоджено фасади та скління кількох багатоповерхових будинків. Вогнем знищено або пошкоджено цивільні автомобілі. На місцях триває обстеження будівель.
У частині міста відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури проводять відновлювальні роботи, через що деякі мешканці тимчасово залишилися без води та тепла.
На місці працювали психологи ДСНС і Національної поліції. Також розгорнули мобільні пункти незламності. До ліквідації наслідків залучили 24 одиниці техніки та 83 рятувальники. Також працювали добровільні пожежні — одна одиниця техніки та чотири фахівці. Комунальні служби та оперативні штаби продовжують роботу, мешканцям надають консультації щодо отримання допомоги та компенсацій.
