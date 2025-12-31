Атака на Одессу 31 декабря: состояние пострадавших в больницах

Трое детей и два взрослых — состояние пострадавших в Одессе
В результате ночной атаки на Одессу пострадали шесть человек, среди них трое детей. Самому младшему раненому всего семь месяцев. В медучреждения доставлены пять человек. Состояние одного из них медики оценивают как крайне тяжелое.
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала директор Департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Колотенко.
Состояние взрослых
Из шести пострадавших в результате вражеской атаки пятеро находятся в больнице. Двое взрослых пациентов с ожоговыми травмами. Это мужчина 1983 года рождения и женщина 1987 года рождения, оба с ожогами первой, второй и третьей степеней и ожоговым шоком. Состояние мужчины медики оценивают как крайне тяжелое, женщины — как тяжелое, им оказывают всю необходимую помощь в соответствии с медицинскими протоколами.
"Состояние одного из взрослых пациентов остается крайне тяжелым. Прогнозов мы пока не даем, но медицинские работники делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние и спасти жизнь", — отметила Елена Колотенко.
Состояние детей
Трое детей сейчас лечатся в Одесской областной детской больнице. Речь идет о семимесячном младенце, 8-летней девочке и 14-летнем парне. У самого младшего зафиксировали отравление продуктами горения. Хирургических вмешательств для детей пока не планируют, врачи продолжают наблюдение и лечение. Одна из пострадавших женщин отказалась от госпитализации и находится под амбулаторным наблюдением.
