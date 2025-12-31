Видео
Україна
Видео

Трое детей и два взрослых — состояние пострадавших в Одессе

Трое детей и два взрослых — состояние пострадавших в Одессе

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 11:35
Атака на Одессу 31 декабря: состояние пострадавших в больницах
Авто скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В результате ночной атаки на Одессу пострадали шесть человек, среди них трое детей. Самому младшему раненому всего семь месяцев. В медучреждения доставлены пять человек. Состояние одного из них медики оценивают как крайне тяжелое.  

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала директор Департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Колотенко.

Читайте также:

Состояние взрослых

Из шести пострадавших в результате вражеской атаки пятеро находятся в больнице. Двое взрослых пациентов с ожоговыми травмами. Это мужчина 1983 года рождения и женщина 1987 года рождения, оба с ожогами первой, второй и третьей степеней и ожоговым шоком. Состояние мужчины медики оценивают как крайне тяжелое, женщины — как тяжелое, им оказывают всю необходимую помощь в соответствии с медицинскими протоколами.

"Состояние одного из взрослых пациентов остается крайне тяжелым. Прогнозов мы пока не даем, но медицинские работники делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние и спасти жизнь", — отметила Елена Колотенко.

Стан постраждалих внаслідок атаки на Одесу
Елена Колотенко рассказала о состоянии пострадавших. Фото: Новини.LIVE

Состояние детей

Трое детей сейчас лечатся в Одесской областной детской больнице. Речь идет о семимесячном младенце, 8-летней девочке и 14-летнем парне. У самого младшего зафиксировали отравление продуктами горения. Хирургических вмешательств для детей пока не планируют, врачи продолжают наблюдение и лечение. Одна из пострадавших женщин отказалась от госпитализации и находится под амбулаторным наблюдением.

Напомним, мы сообщали о том, что РФ ночью массированно атаковала Одессу дронами. Также, мы писали о том, как одесситы пережили ночь на 31 декабря.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
