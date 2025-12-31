Атака на Одесу 31 грудня: стан постраждалих у лікарнях

Авто швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Унаслідок нічної атаки на Одесу постраждали шестеро людей, серед них троє дітей. Наймолодшому пораненому лише сім місяців. До медзакладів доставлено п’ятеро осіб. Стан одного з них медики оцінюють як вкрай важкий.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла директорка Департаменту охорони здоровʼя Одеської міської ради Олена Колотенко.

Реклама

Читайте також:

Стан дорослих

З шести постраждалих внаслідок ворожої атаки п’ятеро перебувають у лікарні. Двоє дорослих пацієнтів з опіковими травмами. Це чоловік 1983 року народження та жінка 1987 року народження, обоє з опіками першого, другого й третього ступенів та опіковим шоком. Стан чоловіка медики оцінюють як вкрай важкий, жінки — як важкий, їм надають усю необхідну допомогу відповідно до медичних протоколів.

"Стан одного з дорослих пацієнтів залишається вкрай важким. Прогнозів ми поки не даємо, але медичні працівники роблять усе можливе, щоб стабілізувати його стан і врятувати життя", — зазначила Олена Колотенко.

Олена Колотенко розповіла про стан постраждалих. Фото: Новини.LIVE

Стан дітей

Троє дітей зараз лікуються в Одеській обласній дитячій лікарні. Йдеться про семимісячне немовля, 8-річну дівчинку та 14-річного хлопця. В наймолодшого зафіксували отруєння продуктами горіння. Хірургічних втручань для дітей наразі не планують, лікарі продовжують спостереження та лікування. Одна з постраждалих жінок відмовилася від госпіталізації й перебуває під амбулаторним наглядом.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що РФ вночі масовано атакувала Одесу дронами. Також, ми писали про те, як одесити пережили ніч на 31 грудня.