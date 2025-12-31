Відео
Головна Одеса Троє дітей і двоє дорослих — стан постраждалих в Одесі

Троє дітей і двоє дорослих — стан постраждалих в Одесі

Дата публікації: 31 грудня 2025 11:35
Атака на Одесу 31 грудня: стан постраждалих у лікарнях
Авто швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Унаслідок нічної атаки на Одесу постраждали шестеро людей, серед них троє дітей. Наймолодшому пораненому лише сім місяців. До медзакладів доставлено п’ятеро осіб. Стан одного з них медики оцінюють як вкрай важкий.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла директорка Департаменту охорони здоровʼя Одеської міської ради Олена Колотенко.

Читайте також:

Стан дорослих

З шести постраждалих внаслідок ворожої атаки п’ятеро перебувають у лікарні. Двоє дорослих пацієнтів з опіковими травмами. Це чоловік 1983 року народження та жінка 1987 року народження, обоє з опіками першого, другого й третього ступенів та опіковим шоком. Стан чоловіка медики оцінюють як вкрай важкий, жінки — як важкий, їм надають усю необхідну допомогу відповідно до медичних протоколів.

"Стан одного з дорослих пацієнтів залишається вкрай важким. Прогнозів ми поки не даємо, але медичні працівники роблять усе можливе, щоб стабілізувати його стан і врятувати життя", — зазначила Олена Колотенко.

Стан постраждалих внаслідок атаки на Одесу
Олена Колотенко розповіла про стан постраждалих. Фото: Новини.LIVE

Стан дітей

Троє дітей зараз лікуються в Одеській обласній дитячій лікарні. Йдеться про семимісячне немовля, 8-річну дівчинку та 14-річного хлопця. В наймолодшого зафіксували отруєння продуктами горіння. Хірургічних втручань для дітей наразі не планують, лікарі продовжують спостереження та лікування. Одна з постраждалих жінок відмовилася від госпіталізації й перебуває під амбулаторним наглядом.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що РФ вночі масовано атакувала Одесу дронами. Також, ми писали про те, як одесити пережили ніч на 31 грудня.

Одеса лікарні Одеська область Новини Одеси атака постраждалі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
