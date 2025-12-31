Відео
Головна Одеса Вибух пролунав на Одещині — що відомо про загрозу

Вибух пролунав на Одещині — що відомо про загрозу

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 09:22
На Одещині пролунав вибух, сьогодні, 31 грудня
Термінова новина

В останній день року, 31 грудня, на Одещині було чутно вибух. Ворог атакує регіон ударними дронами. Інформації про наслідки наразі немає.

Про це повідомляють моніторингові канали.  

Читайте також:

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
