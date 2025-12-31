В Одесской области прогремел взрыв, сегодня, 31 декабря

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: iStock

С самого утра, 31 декабря, враг снова атакует Одесскую область. В области был слышен взрыв. Враг атакует регион ударными дронами. Информации о последствиях пока нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 31 декабря, в последний день года, в Одесской области были слышны взрывы. Враг в очередной раз за день атакует регион дронами с Черного моря. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении Черноморска, а также из Николаевской области в сторону населенного пункта Буялык. Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали о том, что 30 декабря враг несколько раз атаковал портовую инфраструктуру в Одесской области. Также мы писали, что в ночь на 31 декабря под ударом россиян оказалась Одесса.