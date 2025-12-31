Видео
Попадание в многоэтажки и раненые — последствия атаки на Одессу

Попадание в многоэтажки и раненые — последствия атаки на Одессу

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 02:55
Последствия ночной атаки на Одессу 31 декабря 2025 года
Пожар на месте обстрела. Фото: Олег Кипер

В результате атаки на Одессу в ночь на среду, 31 декабря, получили повреждения инфраструктура и жилые дома. В двух районах города есть попадания в многоэтажки. Пострадали четыре человека: трое из них — дети.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Атака на Одессу в ночь на 31 декабря

В одной из многоэтажек загорелись квартиры. Травмировались трое детей: семимесячный младенец, восьмилетняя девочка и 14-летний мальчик. Они находятся в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший, 42-летний мужчина, в тяжелом состоянии.

Многоэтажка после обстрела
Повреждения в многоэтажке после атаки. Фото: Олег Кипер

Всех пострадавших доставили в медучреждения и оказывают им необходимую помощь. На месте атаки работают медики, спасатели, все городские службы и развернули оперативный штаб.

Многоэтажка, которая пострадала от обстрела
Многоэтажка после обстрела. Фото: Олег Кипер

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что от огня получили повреждения гражданские автомобили. По его данным, под атакой ударных беспилотников этой ночью оказались объекты жилой, логистической и энергетической инфраструктуры Одесской области.

Напомним, в ночь на 31 декабря в Одессе раздавались взрывы. Город оказался под атакой ударных БпЛА.

Также мы сообщали, что из-за обстрелов ночью 31 декабря часть Одессы осталась без света, воды и тепла. В области тоже есть повреждения: в одном из населенных пунктов Одесской области горели склады логистической компании.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
