Последствия обстрела Одессы в ночь на 31 декабря 2025 года

Уночі в середу, 31 грудня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Через обстріл у частині міста немає світла, води й опалення.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
Наслідки нічної атаки на Одесу
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що під ворожим ударом опинилася цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів регіону загорілися склади логістичної компанії. Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку — обійшлося без пожежі й детонації. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Нагадаємо, уночі 31 грудня в Одесі прогриміли вибухи. Місто опинилося під ударом БпЛА.
Також ми повідомляли, що вранці 30 грудня росіяни обстріляли порти на Одещині. Зазнали пошкоджень резервуари із соняшниковою олією та судно.
