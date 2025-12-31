Последствия обстрела Одессы в ночь на 31 декабря 2025 года

Спасатели на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевщины

Уночі в середу, 31 грудня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Через обстріл у частині міста немає світла, води й опалення.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Скриншот повідомлення Сергія Лисака

Наслідки нічної атаки на Одесу

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що під ворожим ударом опинилася цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів регіону загорілися склади логістичної компанії. Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку — обійшлося без пожежі й детонації. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Скриншот повідомлення Олега Кіпера

Нагадаємо, уночі 31 грудня в Одесі прогриміли вибухи. Місто опинилося під ударом БпЛА.

Також ми повідомляли, що вранці 30 грудня росіяни обстріляли порти на Одещині. Зазнали пошкоджень резервуари із соняшниковою олією та судно.