Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ночной обстрел Одессы — часть города без света, воды и тепла

Ночной обстрел Одессы — часть города без света, воды и тепла

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 01:02
Последствия обстрела Одессы в ночь на 31 декабря 2025 года
Спасатели на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевщины

Уночі в середу, 31 грудня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Через обстріл у частині міста немає світла, води й опалення.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Реклама
Читайте также:
Атака БпЛА на Одесу в ніч проти 31 грудня 2025 року
Скриншот повідомлення Сергія Лисака

Наслідки нічної атаки на Одесу 

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що під ворожим ударом опинилася цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів регіону загорілися склади логістичної компанії. Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку — обійшлося без пожежі й детонації. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Атака БпЛА на Одесу вночі 31 грудня 2025 року
Скриншот повідомлення Олега Кіпера

Нагадаємо, уночі 31 грудня в Одесі прогриміли вибухи. Місто опинилося під ударом БпЛА.

Також ми повідомляли, що вранці 30 грудня росіяни обстріляли порти на Одещині. Зазнали пошкоджень резервуари із соняшниковою олією та судно.

беспилотники обстрелы Новости Одессы война в Украине БпЛА
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации