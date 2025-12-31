Відео
Україна
Нічний обстріл Одеси — частина міста без світла, води й тепла

Нічний обстріл Одеси — частина міста без світла, води й тепла

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 01:02
Наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 31 грудня 2025 року
Рятувальники на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

Уночі в середу, 31 грудня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Через обстріл у частині міста немає світла, води й опалення.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Читайте також:
Атака БпЛА на Одесу в ніч проти 31 грудня 2025 року
Скриншот повідомлення Сергія Лисака

Наслідки нічної атаки на Одесу 

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що під ворожим ударом опинилася цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів регіону загорілися склади логістичної компанії. Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку — обійшлося без пожежі й детонації. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Атака БпЛА на Одесу вночі 31 грудня 2025 року
Скриншот повідомлення Олега Кіпера

Нагадаємо, уночі 31 грудня в Одесі прогриміли вибухи. Місто опинилося під ударом БпЛА.

Також ми повідомляли, що вранці 30 грудня росіяни обстріляли порти на Одещині. Зазнали пошкоджень резервуари із соняшниковою олією та судно.

безпілотники обстріли Новини Одеси війна в Україні БпЛА
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
