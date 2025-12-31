Відео
Головна Одеса В Одесі пролунали вибухи — місто атакують БпЛА

В Одесі пролунали вибухи — місто атакують БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 00:10
Що відомо про нічні вибухи в Одесі 31 грудня 2025 року
Термінова новина

Вибухи прогриміли в Одесі зараз, уночі в середу, 31 грудня. В Одеському районі та ще трьох районах області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників. 

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Одесі вночі 31 грудня

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 23:31. Станом на 23:36, за інформацією Повітряних Сил ЗС України БпЛА з Миколаївщини летіли на Одещину. О 23:57 стало відомо, що дрони тримають курс на Одесу або Чорноморськ.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
