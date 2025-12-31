Що відомо про нічні вибухи в Одесі 31 грудня 2025 року

В Одесі пролунали вибухи — місто атакують БпЛА
Дата публікації: 31 грудня 2025 00:10
Вибухи прогриміли в Одесі зараз, уночі в середу, 31 грудня. В Одеському районі та ще трьох районах області триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.
Що відомо про вибухи в Одесі вночі 31 грудня
Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 23:31. Станом на 23:36, за інформацією Повітряних Сил ЗС України БпЛА з Миколаївщини летіли на Одещину. О 23:57 стало відомо, що дрони тримають курс на Одесу або Чорноморськ.
