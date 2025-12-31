Что известно о ночных взрывах в Одессе 31 декабря 2025 года

В Одессе прогремели взрывы — город атакуют БпЛА
Взрывы прогремели в Одессе сейчас, ночью в среду, 31 декабря. В Одесском районе и еще трех районах области продолжается воздушная тревога.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.
Что известно о взрывах в Одессе ночью 31 декабря
Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 23:31. По состоянию на 23:36, по информации Воздушных Сил ВС Украины БпЛА из Николаевской области летели в Одесскую область. В 23:57 стало известно, что дроны держат курс на Одессу или Черноморск.
Где объявили воздушную тревогу ночью 31 декабря
По состоянию на 00:10 31 декабря воздушная тревога, кроме Одесского района, продолжается в Подольском, Березовском и Раздельнянском районах Одесской области. Также красные на карте воздушных тревог Запорожская, Донецкая, Киевская, Черниговская, Сумская области, части Житомирщины, Кировоградщины и Полтавщины.
Напомним, утром 30 декабря РФ нанесла удар по Запорожью. Получил повреждения объект промышленной инфраструктуры.
Также мы сообщали, что в результате утренней атаки БпЛА на Одессу 30 декабря пострадал человек. Среди поврежденных объектов судно в порту и резервуары с подсолнечным маслом.
