Что известно о ночных взрывах в Одессе 31 декабря 2025 года

Взрывы прогремели в Одессе сейчас, ночью в среду, 31 декабря. В Одесском районе и еще трех районах области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Что известно о взрывах в Одессе ночью 31 декабря

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 23:31. По состоянию на 23:36, по информации Воздушных Сил ВС Украины БпЛА из Николаевской области летели в Одесскую область. В 23:57 стало известно, что дроны держат курс на Одессу или Черноморск.

Где объявили воздушную тревогу ночью 31 декабря

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:10 31 декабря

По состоянию на 00:10 31 декабря воздушная тревога, кроме Одесского района, продолжается в Подольском, Березовском и Раздельнянском районах Одесской области. Также красные на карте воздушных тревог Запорожская, Донецкая, Киевская, Черниговская, Сумская области, части Житомирщины, Кировоградщины и Полтавщины.

Напомним, утром 30 декабря РФ нанесла удар по Запорожью. Получил повреждения объект промышленной инфраструктуры.

Также мы сообщали, что в результате утренней атаки БпЛА на Одессу 30 декабря пострадал человек. Среди поврежденных объектов судно в порту и резервуары с подсолнечным маслом.