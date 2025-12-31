Видео
Главная Одесса В Одессе прогремели взрывы — город атакуют БпЛА

В Одессе прогремели взрывы — город атакуют БпЛА

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 00:10
Что известно о ночных взрывах в Одессе 31 декабря 2025 года
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: Khurshid Mirakhmedov/Facebook

Взрывы прогремели в Одессе сейчас, ночью в среду, 31 декабря. В Одесском районе и еще трех районах области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Атака БпЛА ночью 31 декабря 2025 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одессе ночью 31 декабря

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 23:31. По состоянию на 23:36, по информации Воздушных Сил ВС Украины БпЛА из Николаевской области летели в Одесскую область. В 23:57 стало известно, что дроны держат курс на Одессу или Черноморск.

Где объявили воздушную тревогу ночью 31 декабря

Воздушная тревога ночью 31 декабря 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:10 31 декабря

По состоянию на 00:10 31 декабря воздушная тревога, кроме Одесского района, продолжается в Подольском, Березовском и Раздельнянском районах Одесской области. Также красные на карте воздушных тревог Запорожская, Донецкая, Киевская, Черниговская, Сумская области, части Житомирщины, Кировоградщины и Полтавщины.

Напомним, утром 30 декабря РФ нанесла удар по Запорожью. Получил повреждения объект промышленной инфраструктуры.

Также мы сообщали, что в результате утренней атаки БпЛА на Одессу 30 декабря пострадал человек. Среди поврежденных объектов судно в порту и резервуары с подсолнечным маслом.

беспилотники обстрелы Новости Одессы война в Украине БпЛА
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
