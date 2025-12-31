Наслідки нічної атаки на Одесу 31 грудня 2025 року

Пожежа на місці обстрілу. Фото: Олег Кіпер

Унаслідок атаки на Одесу в ніч проти середи, 31 грудня, зазнали пошкоджень інфраструктура та житлові будинки. У двох районах міста є влучання в багатоповерхівки. Постраждали четверо людей: троє з них — діти.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Реклама

Читайте також:

Атака на Одесу в ніч проти 31 грудня

В одній із багатоповерхівок загорілися квартири. Травмувалися троє дітей: семимісячне немовля, восьмирічна дівчинка та 14-річний хлопчик. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий, 42-річний чоловік, у важкому стані.

Пошкодження в багатоповерхівці після атаки. Фото: Олег Кіпер

Усіх потерпілих доставили до медзакладів і надають їм необхідну допомогу. На місці атаки працюють медики, рятувальники, усі міські служби та розгорнули оперативний штаб.

Багатоповерхівка після обстрілу. Фото: Олег Кіпер

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що від вогню зазнали пошкоджень цівільні автомобілі. За його даними, під атакою ударних безпілотників цієї ночі опинилися об'єкти житлової, логістичної та енергетичної інфраструктури Одещини.

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня в Одесі лунали вибухи. Місто опинилося під атакою ударних БпЛА.

Також ми повідомляли, що через обстріл уночі 31 грудня частина Одеси залишилася без світла, води й тепла. В області теж є пошкодження: в одному з населених пунктів Одещини горіли склади логістичної компанії.