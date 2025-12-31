Відео
Головна Одеса Дивом врятувалися — одесити після прильоту шахеда в будинок

Дивом врятувалися — одесити після прильоту шахеда в будинок

Дата публікації: 31 грудня 2025 10:53
Атака дронів на Одесу: пожежі в будинках і поранені діти
Будинок, який постраждав внаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 31 грудня Росія здійснила масовану атаку дронами по Одещині. Під удар потрапили житлові будинки, а також логістична й енергетична інфраструктура. В Одесі виникли пожежі в багатоповерхівках, пошкоджено десятки авто. Постраждали шестеро людей, серед них троє дітей з однієї родини.

Журналісти Новини.LIVE побували в будинку, який постраждав внаслідок атаки.

Читайте також:

Розповіді очевидців

Одеситка Ольга під час повітряної тривоги була вдома із собакою. Після вибуху її відкинуло вибуховою хвилею, у квартирі спалахнула пожежа. Жінка намагалася гасити полум’я підручними засобами, але це було фактично неможливо.

"Це все сталося дуже швидко. Вікон і дверей тепер немає зовсім. Добре, що всі живі, а хлопцям зі служб — велике спасибі, вони одразу допомогли", — каже вона.

Окупанти атакували Одесу дронами 31 грудня
Ольга розповідає про атаку. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесу
Пошкоджена кімната. Фото: Новини.LIVE

Наталя з родиною прокинулася від потужного вибуху. У їхній квартирі відчинилися вікна й балкон, а справжні масштаби руйнувань вони побачили вже в під’їзді. Вночі будинок залишився без світла, води та опалення.

"Ми готувалися до Нового року, а тепер навіть не знаємо, що буде далі. Дуже страшно, але тримаємося і віримо, що все буде добре", — говорить одеситка.

Окупанти атакували Одесу дронами 31 грудня
Наталя розповіла про пережите. Фото: Новини.LIVE
Окупанти атакували Одесу дронами 31 грудня
Ялинка в пошкодженій кімнаті. Фото: Новини.LIVE

Окрім житлових квартир, унаслідок атаки постраждали й комерційні приміщення. Власниця магазину Валентина дізналася про удар від сусідів і приїхала до пошкодженого приміщення вже після вибухів. За її словами, масштаби збитків ще складно оцінити — зі стелі тече вода, вибиті двері та ролети.

"Шахеди летіли всю ніч з моря. Я майже не спала. Кожна така ніч — це не ніч, а суцільний страх", — ділиться жінка.

Окупанти атакували Одесу дронами 31 грудня
Власниця магазину Валентина. Фото: Новини.LIVE
Окупанти атакували Одесу дронами 31 грудня
Діра в будинку після атаки. Фото: Новини.LIVE

Цей удар став черговим підтвердженням того, що Росія свідомо б’є по мирних кварталах, наражаючи на небезпеку життя цивільних людей, зокрема дітей.

Окупанти атакували Одесу дронами 31 грудня
Балкони будинку після обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Окупанти атакували Одесу дронами 31 грудня
наслідки пожежі на кухні. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Ворог атакував регіон ударними безпілотниками, спрямовуючи їх по цивільній інфраструктурі. В Одесі через прямі влучання та падіння уламків пошкоджено фасади й вікна кількох багатоповерхових будинків. В одному з них пожежі охопили квартири з другого по шостий поверх. Вогонь також знищив і пошкодив цивільні автомобілі.

Окупанти атакували Одесу дронами 31 грудня
Шафа, яка згоріла внаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок удару постраждали шестеро людей — члени двох родин. Троє з них діти: немовля 7 місяців, 8-річна дівчинка та 14-річний хлопець. П’ятьох поранених госпіталізували. Один дорослий перебуває у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.

Окупанти атакували Одесу дронами 31 грудня
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Загалом у місті ушкоджено чотири багатоквартирні будинки, щонайменше 14 автомобілів і приватні гаражі. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні та соціальні служби. Розгорнуто оперативний штаб, пункт незламності та пункт обігріву. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ.

Окупанти атакували Одесу дронами 31 грудня
Наслідки атаки в житловому будинку.Фото: Новини.LIVE
Окупанти атакували Одесу дронами 31 грудня
Комунальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Триває ліквідація наслідків нічної атаки на Одесу. До робіт залучені спеціалісти та техніка КП "Міські дороги" і КП ЖКС міста. Районні адміністрації разом із ЖКС проводять обстеження будинків і квартир. Вже встановлено, що необхідно замінити понад 300 вікон та 150 балконних блоків. Комунальники тимчасово герметизують пошкодження за допомогою плит та плівки. Працюють міський оперативний штаб, представники Червоного Хреста, ЮНІСЕФ та благодійні організації.

Нагадаємо, ми повідомляли, що зранку, 31 грудня, на Одещині пролунали вибухи. Також ми писали, що внаслідок нічної атаки пошкоджено енергооб'єкти.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака постраждалі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
