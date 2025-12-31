Атака дронів на Одесу: пожежі в будинках і поранені діти

Дивом врятувалися — одесити після прильоту шахеда в будинок
У ніч на 31 грудня Росія здійснила масовану атаку дронами по Одещині. Під удар потрапили житлові будинки, а також логістична й енергетична інфраструктура. В Одесі виникли пожежі в багатоповерхівках, пошкоджено десятки авто. Постраждали шестеро людей, серед них троє дітей з однієї родини.
Журналісти Новини.LIVE побували в будинку, який постраждав внаслідок атаки.
Розповіді очевидців
Одеситка Ольга під час повітряної тривоги була вдома із собакою. Після вибуху її відкинуло вибуховою хвилею, у квартирі спалахнула пожежа. Жінка намагалася гасити полум’я підручними засобами, але це було фактично неможливо.
"Це все сталося дуже швидко. Вікон і дверей тепер немає зовсім. Добре, що всі живі, а хлопцям зі служб — велике спасибі, вони одразу допомогли", — каже вона.
Наталя з родиною прокинулася від потужного вибуху. У їхній квартирі відчинилися вікна й балкон, а справжні масштаби руйнувань вони побачили вже в під’їзді. Вночі будинок залишився без світла, води та опалення.
"Ми готувалися до Нового року, а тепер навіть не знаємо, що буде далі. Дуже страшно, але тримаємося і віримо, що все буде добре", — говорить одеситка.
Окрім житлових квартир, унаслідок атаки постраждали й комерційні приміщення. Власниця магазину Валентина дізналася про удар від сусідів і приїхала до пошкодженого приміщення вже після вибухів. За її словами, масштаби збитків ще складно оцінити — зі стелі тече вода, вибиті двері та ролети.
"Шахеди летіли всю ніч з моря. Я майже не спала. Кожна така ніч — це не ніч, а суцільний страх", — ділиться жінка.
Цей удар став черговим підтвердженням того, що Росія свідомо б’є по мирних кварталах, наражаючи на небезпеку життя цивільних людей, зокрема дітей.
Що відомо про атаку
Ворог атакував регіон ударними безпілотниками, спрямовуючи їх по цивільній інфраструктурі. В Одесі через прямі влучання та падіння уламків пошкоджено фасади й вікна кількох багатоповерхових будинків. В одному з них пожежі охопили квартири з другого по шостий поверх. Вогонь також знищив і пошкодив цивільні автомобілі.
Унаслідок удару постраждали шестеро людей — члени двох родин. Троє з них діти: немовля 7 місяців, 8-річна дівчинка та 14-річний хлопець. П’ятьох поранених госпіталізували. Один дорослий перебуває у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.
Загалом у місті ушкоджено чотири багатоквартирні будинки, щонайменше 14 автомобілів і приватні гаражі. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні та соціальні служби. Розгорнуто оперативний штаб, пункт незламності та пункт обігріву. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ.
Триває ліквідація наслідків нічної атаки на Одесу. До робіт залучені спеціалісти та техніка КП "Міські дороги" і КП ЖКС міста. Районні адміністрації разом із ЖКС проводять обстеження будинків і квартир. Вже встановлено, що необхідно замінити понад 300 вікон та 150 балконних блоків. Комунальники тимчасово герметизують пошкодження за допомогою плит та плівки. Працюють міський оперативний штаб, представники Червоного Хреста, ЮНІСЕФ та благодійні організації.
