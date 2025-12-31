Відео
Головна Одеса Удар по енергосистемі Одещини — ситуація зі світлом сьогодні

Удар по енергосистемі Одещини — ситуація зі світлом сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 10:02
Атака на енергетику Одещини 31 грудня: пошкоджені підстанції
Зруйнований енергооб’єкт на Одещині. Фото ілюстративне: ДТЕК

У ніч на 31 грудня російські війська знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини. Під атакою опинилися два об’єкти ДТЕК. Пошкодження виявилися серйозними й потребують тривалого відновлення. Попри це енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в домівки людей.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Читайте також:

Атака по світлу

Вночі ворог атакував два енергетичні об’єкти ДТЕК "Одеські електромережі". Унаслідок ударів обладнання зазнало значних пошкоджень, і ремонтні роботи потребуватимуть часу, щоб повернути його до повноцінної роботи. Загалом протягом грудня російські війська пошкодили десять підстанцій компанії на Одещині. З початку року під ударами опинилися вже 25 енергетичних об’єктів в Одесі та області.

Першочергове завдання енергетиків — відновити електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури. Це необхідно, щоб у домівках мешканців з’явилися вода та тепло. Аварійні бригади розпочинають відновлювальні роботи одразу після дозволу від військових і рятувальників. Фахівці працюють цілодобово, попри небезпеку та складні умови.

"На жаль, ворог продовжує енергетичний терор мирного населення, навіть, напередодні свят. Однак, енергетики своїми руками та невтомною працею тримають світло. Вірте в нас!", — зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі росіяни атакували Одесу дронами — серед постраждалих діти. Також ми писали, що окупанти продовжують атакувати порти Одещини.

Одеса Одеська область Новини Одеси енергосистема світло атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
