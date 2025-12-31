Атака на энергетику Одесской области 31 декабря: повреждены подстанции

Разрушенный энергообъект в Одесской области. Фото иллюстративное: ДТЭК

В ночь на 31 декабря российские войска снова ударили по энергетической инфраструктуре Одесской области. Под атакой оказались два объекта ДТЭК. Повреждения оказались серьезными и требуют длительного восстановления. Несмотря на это энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома людей.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Атака по свету

Ночью враг атаковал два энергетических объекта ДТЭК "Одесские электросети". В результате ударов оборудование получило значительные повреждения, и ремонтные работы потребуют времени, чтобы вернуть его к полноценной работе. Всего в течение декабря российские войска повредили десять подстанций компании в Одесской области. С начала года под ударами оказались уже 25 энергетических объектов в Одессе и области.

Первоочередная задача энергетиков — восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Это необходимо, чтобы в домах жителей появились вода и тепло. Аварийные бригады начинают восстановительные работы сразу после разрешения от военных и спасателей. Специалисты работают круглосуточно, несмотря на опасность и сложные условия.

"К сожалению, враг продолжает энергетический террор мирного населения, даже накануне праздников. Однако, энергетики своими руками и неутомимым трудом держат свет. Верьте в нас!", — отметили в ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что ночью россияне атаковали Одессу дронами — среди пострадавших дети. Также мы писали, что оккупанты продолжают атаковать порты Одесской области.