Атака дронов на Одессу: пожары в домах и раненые дети

Дом, который пострадал в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 31 декабря Россия осуществила массированную атаку дронами по Одесской области. Под удар попали жилые дома, а также логистическая и энергетическая инфраструктура. В Одессе возникли пожары в многоэтажках, повреждены десятки авто. Пострадали шесть человек, среди них трое детей из одной семьи.

Журналисты Новини.LIVE побывали в доме, который пострадал в результате атаки.

Реклама

Читайте также:

Рассказы очевидцев

Одесситка Ольга во время воздушной тревоги была дома с собакой. После взрыва ее отбросило взрывной волной, в квартире вспыхнул пожар. Женщина пыталась тушить пламя подручными средствами, но это было фактически невозможно.

"Это все произошло очень быстро. Окон и дверей теперь нет совсем. Хорошо, что все живы, а ребятам из служб — большое спасибо, они сразу помогли", — говорит она.

Ольга рассказывает об атаке. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная комната. Фото: Новини.LIVE

Наталья с семьей проснулась от мощного взрыва. В их квартире открылись окна и балкон, а настоящие масштабы разрушений они увидели уже в подъезде. Ночью дом остался без света, воды и отопления.

"Мы готовились к Новому году, а теперь даже не знаем, что будет дальше. Очень страшно, но держимся и верим, что все будет хорошо", — говорит одесситка.

Наталья рассказала о пережитом. Фото: Новини.LIVE

Елка в поврежденной комнате. Фото: Новини.LIVE

Кроме жилых квартир, в результате атаки пострадали и коммерческие помещения. Владелица магазина Валентина узнала об ударе от соседей и приехала в поврежденное помещение уже после взрывов. По ее словам, масштабы ущерба еще сложно оценить — с потолка течет вода, выбиты двери и роллеты.

"Шахеды летели всю ночь с моря. Я почти не спала. Каждая такая ночь — это не ночь, а сплошной страх", — делится женщина.

Владелица магазина Валентина. Фото: Новини.LIVE

Дыра в доме после атаки. Фото: Новини.LIVE

Этот удар стал очередным подтверждением того, что Россия сознательно бьет по мирным кварталам, подвергая опасности жизни гражданских людей, в том числе детей.

Балконы дома после обстрела. Фото: Новини.LIVE

последствия пожара на кухне. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Враг атаковал регион ударными беспилотниками, направляя их по гражданской инфраструктуре. В Одессе из-за прямых попаданий и падения обломков повреждены фасады и окна нескольких многоэтажных домов. В одном из них пожары охватили квартиры со второго по шестой этаж. Огонь также уничтожил и повредил гражданские автомобили.

Шкаф, который сгорел в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

В результате удара пострадали шесть человек — члены двух семей. Трое из них дети: младенец 7 месяцев, 8-летняя девочка и 14-летний парень. Пятерых раненых госпитализировали. Один взрослый находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Всего в городе повреждены четыре многоквартирных дома, по меньшей мере 14 автомобилей и частные гаражи. На местах работают спасатели, медики, коммунальные и социальные службы. Развернут оперативный штаб, пункт несокрушимости и пункт обогрева. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ.

Последствия атаки в жилом доме. Фото: Новини.LIVE

Коммунальщики на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Продолжается ликвидация последствий ночной атаки на Одессу. К работам привлечены специалисты и техника КП "Городские дороги" и КП ЖКХ города. Районные администрации совместно с ЖКХ проводят обследование домов и квартир. Уже установлено, что требуется замена более 300 окон и 150 балконных блоков. Коммунальщики временно герметизируют повреждения с помощью плит и пленки. Работают городской оперативный штаб, представители Красного Креста, ЮНИСЕФ и благотворительные организации.

Напомним, мы сообщали, что утром, 31 декабря, в Одесской области прогремели взрывы. Также мы писали, что в результате ночной атаки повреждены энергообъекты.