Обстрелы Одесской области в 2025: последствия обстрелов за год

В 2025 году Одесса и Одесская область подверглись многочисленным атакам российских беспилотников и ракет. Разрушения коснулись жилых домов, школ, детсадов, больниц и инфраструктуры портов. Погибли десятки людей, сотни получили ранения, многие здания повреждены или разрушены.

В последний день года журналисты Новини.LIVE решили вспомнить самые громкие атаки на Одесскую область.

Статистика атак

Российские обстрелы для Одесской области уже давно стали ежедневной реальностью. В 2025 году в области зафиксировали не менее 579 сообщений о взрывах, вызванных применением различных типов вооружения — от дронов-камикадзе до крылатых и баллистических ракет. В результате боевых действий за этот период погибли 53 гражданских человека, ранения получили более 283 человек, из которых 139 проходили стационарное лечение, еще 138 — лечились амбулаторно. Среди пострадавших — по меньшей мере 17 детей, 12 из них находились в больницах.

Интенсивность ударов по региону возросла, особенно в конце года. За 2025 год зафиксировано 90 комбинированных атак по портовой инфраструктуре, что вдвое больше, чем в прошлом году. Всего с начала года в Одесской области прозвучало почти 800 воздушных тревог, а их суммарная продолжительность превысила 30 дней, то есть более месяца жизни регион провел под сиренами.

Удары по мосту в Маяках

В районе села Маяки российские войска неоднократно наносили удары по автомобильному мосту на трассе Одесса — Рени, которая является одной из ключевых транспортных артерий юга Украины. Во время одной из атак беспилотник попал в гражданский автомобиль. Погибла женщина, еще трое детей получили ранения и были госпитализированы. Из-за повреждения переправы движение транспорта на этом участке неоднократно затруднялось или временно ограничивалось. После проведения восстановительных работ проезд по мосту частично восстанавливали, однако угроза повторных атак сохраняется.

Повреждение моста в Маяках. Фото: Виктор Микита/Telegram

Коммунальщики на месте удара в Маяках. Фото: Виктор Микита/Telegram

Блэкаут в Одесской области

Российские войска неоднократно атаковали энергетическую инфраструктуру региона. Повреждены десятки подстанций. В ночь на 13 декабря Одесскую область массированно атаковали российские ракеты и ударные беспилотники. Значительно повреждена энергетическая инфраструктура — часть районов осталась без света, воды и тепла. Разрушения затронули жилые дома, склады и другие гражданские объекты. Пострадали три человека. Пожары оперативно ликвидировали спасательные службы. Однако перебои с коммуникациями повлияли на жизнь тысяч людей. Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются до сих пор.

Дом в Одессе во время блэкаута. Фото: Новини.LIVE

Люди в Пункте Несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

Атаки на порты

В течение 2025 года российские войска систематически атаковали порты Одесской области, в частности Одессу, Черноморск, Южный и Измаил. Ударными беспилотниками и ракетами "Искандер-М" враг повреждал причалы, зерновые склады, резервуары для масла и суда, вызывая пожары и разрушения инфраструктуры. В результате атаки на порт "Южный" были повреждены резервуары для хранения масла на одном из предприятий, а также гражданское судно с зерном под панамским флагом. В Измаиле 17 ноября дроны попали в портовые причалы и гражданские суда, в частности турецкий танкер со сжиженным газом, который загорелся, но экипаж эвакуировали без травм.

Повреждения в порту в Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram

В результате атак часть оборудования и продукции, в частности масло и зерно, была уничтожена, что привело к временным проблемам с логистикой и экспортом продукции из региона. Часть портовых мощностей работает на пониженной мощности или остается недоступной для грузовых операций.

Пожар на судне в Измаиле. Фото: скриншот из видео

В портах Одесской области за 2025 год зафиксировано более 10 атак на суда. Под ударами оказались по меньшей мере 17 судов. Атаки осуществлялись баллистическими ракетами, ударными беспилотниками, морскими минами и катерами-камикадзе. Чаще всего обстрелы фиксировали в портах Одессы, Черноморска, Измаила, а также в устье Дуная и прибрежной акватории Черного моря.

Удар по отелю "Bristol"

Вечером 31 января российская армия атаковала исторический центр Одессы. В результате удара баллистики частично разрушено здание гостиницы "Бристоль". Также повреждены филармония, два музея и еще 15 других исторических памятников. В тот день ранения получили по меньшей мере 7 человек. Все были в состоянии средней тяжести. Среди людей, которые были в эпицентре удара — норвежские дипломаты.

Выбитые окна в филармонии. Фото: Новини.LIVE

Черноморск под прицелом

В Черноморске Одесской области российские войска нанесли удар по местному рынку. В результате атаки погибли два человека, еще по меньшей мере десять получили ранения, среди них — ребенок. Из-за попадания возник пожар, который впоследствии ликвидировали спасатели. Также повреждены торговые павильоны, припаркованные автомобили и здания рядом.

Последствия удара по рынку. Фото: Новини.LIVE

Война против детей

В ночь на 19 февраля россияне массированно атаковали дронами Одессу. Без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и более 500 домов. Существенно повреждены детская поликлиника и детсад. Известно о четырех пострадавших, среди них — ребенок. Всех госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждена детская поликлиника в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Удар по роддому и зоопарку

Ночью, 10 июня РФ осуществила еще один массированный удар по городу. Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан. Два человека погибли, еще девять получили ранения.

Разрушенный дом после удара. Фото: Новини.LIVE

Во время атаки в Одесском зоопарке "прилетело" в технический отдел. Основной удар пришелся на территорию между помещением вивария и сенохранилищем, которое теперь нуждается в серьезном ремонте. К сожалению, от взрыва погиб домашний барашек. Другие звери не пострадали.

Обломки на улице после удара. Фото: Новини.LIVE

Попадание в многоэтажку

В ночь на 1 мая Одесса оказалась под массированным ударом беспилотников. Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. На местах попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. В ту ночь погибли 2 человека, еще 15 — получили ранения.

Дом, в который попал дрон. Фото: Новини.LIVE

Удар по "Привозу"

В ночь на 24 июля 2025 года российские войска нанесли удар беспилотниками по Одессе, попав и в исторический рынок "Привоз" в центре города. Это один из старейших и самых известных рынков Украины. Который является важной частью исторического центра и повседневной жизни одесситов. Из-за атаки возник пожар, несколько торговых павильонов сгорели, а те что уцелели — повреждены.

Повреждения на рынке "Привоз" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Кроме рынка, в этот день, пострадали жилые здания и другие объекты гражданской инфраструктуры в центральной части Одессы. Разрушениям подверглись более 60 частных и многоквартирных домов, детский сад, школы и Дворец детского творчества. В центральной части города, в частности на Приморском бульваре, беспилотник попал в пешеходную часть, повредив фасады исторических зданий, фонари и скамейки. Всего повреждены семь памятников архитектуры, четыре из которых имеют национальное значение и расположены в историческом центре Одессы, находящемся под охраной ЮНЕСКО. В результате обстрела погиб 32-летний мужчина, еще пять человек получили ранения.

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Атака на центр Одессы

На рассвете 17 июня Россия атаковала Одессу дронами, в результате чего погибли два человека, в том числе 60-летняя женщина, найденная под завалами. Еще 17 человек получили ранения, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Вражеский удар вызвал пожары и разрушения жилых домов, детсада и гаражей, а также полностью уничтожил административный корпус уникального инклюзивно-ресурсного центра №1. В центре, который занимался детьми с особыми потребностями, погибли два животных-терапевта, которые помогали воспитанникам в адаптации. Персонал заведения не пострадал.

Дом в котором погибла женщина. Фото: Новини.LIVE

В результате очередной атаки на Одессу 20 июня пострадали 14 человек, среди которых трое спасателей — они попали под завал конструкций во время тушения пожара. Масштабные возгорания возникли в четырехэтажном доме, где спасли трех человек. Кроме того, российский дрон попал в ЖК "Апельсин". На месте вспыхнул масштабный пожар. Оттуда эвакуировали около 600 жителей. В целом повреждены пять домов и три автомобиля.

Последствия попадания в ЖК "Апельсин". Фото: ГСЧС Одесской области

