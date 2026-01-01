Атака дронів на Одесу в новорічну ніч

Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

У новорічну ніч Росія здійснила кілька хвиль атак безпілотниками по Одещині. Під удар потрапили об’єкти енергетичної та житлової інфраструктури. В Одесі зафіксували пошкодження житлових будинків і пожежі. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атак

Ворог атакував регіон ударними дронами в кілька хвиль. Основними цілями стали об’єкти енергетики та цивільна забудова. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі. В Одесі пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Також безпілотник влучив у квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки. Детонації не сталося, мешканці не постраждали. Крім того, пошкоджень зазнав легковий автомобіль.

Вогнеборець гасить масштабну пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Пожежник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Роботу рятувальників упродовж ночі ускладнювали повторні повітряні тривоги. Попри це, всі пожежі вдалося ліквідувати. На місцях працювали рятувальники, комунальні служби та інші підрозділи. За інформацією ДСНС, до ліквідації наслідків залучали 14 одиниць техніки та 55 вогнеборців.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

Надзвичайники гасять полум'я серед завалів. Фото: ДСНС Одещини

Вогнеборець на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що ввечері 31 грудня у Києві лунала повітряна тривога. Також ми писали, що у ніч на 31 грудня росіяни атакували Білу Церкву.