Україна
Атака на Одесу у новорічну ніч — з'явилися фото наслідків

Атака на Одесу у новорічну ніч — з'явилися фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 09:12
Атака дронів на Одесу в новорічну ніч
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

У новорічну ніч Росія здійснила кілька хвиль атак безпілотниками по Одещині. Під удар потрапили об’єкти енергетичної та житлової інфраструктури. В Одесі зафіксували пошкодження житлових будинків і пожежі. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атак

Ворог атакував регіон ударними дронами в кілька хвиль. Основними цілями стали об’єкти енергетики та цивільна забудова. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі. В Одесі пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Також безпілотник влучив у квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки. Детонації не сталося, мешканці не постраждали. Крім того, пошкоджень зазнав легковий автомобіль.

Обстріл Одеси на Новий Рік
Вогнеборець гасить масштабну пожежу. Фото: ДСНС Одещини
Обстріл Одеси на Новий Рік
Пожежник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Роботу рятувальників упродовж ночі ускладнювали повторні повітряні тривоги. Попри це, всі пожежі вдалося ліквідувати. На місцях працювали рятувальники, комунальні служби та інші підрозділи. За інформацією ДСНС, до ліквідації наслідків залучали 14 одиниць техніки та 55 вогнеборців.

Обстріл Одеси на Новий Рік
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС Одещини
Обстріл Одеси на Новий Рік
Надзвичайники гасять полум'я серед завалів. Фото: ДСНС Одещини
Обстріл Одеси на Новий Рік
Вогнеборець на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що ввечері 31 грудня у Києві лунала повітряна тривога. Також ми писали, що у ніч на 31 грудня росіяни атакували Білу Церкву.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
