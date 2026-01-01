Чому Росія посилила удари по Одесі

Пожежа на Одещині внаслідок атаки. Фото ілюстративне:

Росія різко активізувала атаки по Одесі та півдню України. Це частина стратегії з підриву української економіки. Основний удар спрямований на порти, енергетику та експортну інфраструктуру. Саме морська логістика забезпечує фінансову стійкість держави.

Про це йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal.

Реклама

Читайте також:

Удари по портах і зерну

Посилення російських атак по Одесі свідчить про зміну пріоритетів Кремля. Аналітики The Wall Street Journal зазначають, що Москва намагається знищити ключові елементи експорту — порти, зерносховища та енергомережі. Одеса, як головний хаб зернового експорту, стала однією з основних цілей. У грудні 2025 року місто входило до переліку населених пунктів, які зазнали найбільшої кількості ударів. Внаслідок атак пошкоджено інфраструктуру портів, житлові будинки та об’єкти енергетики. Є загиблі й поранені серед цивільних.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, близько 90% української аграрної продукції експортується морем. За 11 місяців 2025 року шість портів Одеської області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів. Україні вдавалося захищати цю логістику, зокрема завдяки морським дронам, які стримують російський флот. Втім Росія дедалі частіше запускає ударні безпілотники з тимчасово окупованого Криму. Такий маршрут ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

"Чорне море, яке нас годує і є невід’ємною частиною нашої економіки, водночас є і нашим слабким місцем", — зазначив військовий аналітик Олександр Коваленко.

Удари по енергосистемі

За підрахунками британського Центру інформаційної стійкості, у 2025 році Росія здійснила близько 52 тисяч нічних дронових атак по Україні. Для порівняння, у 2022–2024 роках їх було близько 14 тисяч. Одеса дедалі частіше стає однією з головних цілей. Через удари по енергетиці взимку місто неодноразово залишалося без світла, тепла й води. Одеса особливо вразлива, адже майже не має власної генерації електроенергії. Директор Центру транспортних стратегій України Сергій Вовк наголошує, що Росія діє системно.

"Росіяни намагаються знищити всі ключові елементи експортної логістики. Вони б’ють по тому, до чого їм найпростіше дістатися. А якщо говорити про експорт, то Одеса — це останні ворота", — заявив він.

За словами експертів, зрив експорту зерна може змусити іноземних покупців шукати стабільніші ринки. Це загрожує падінням цін усередині країни та фінансовими втратами для аграріїв. Саме тому українська влада наполягає на посиленні ППО — як ключовому факторі збереження економіки.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Росія атакувала енергетику у кількох областях України. Також ми писали про те, скільки цілей збили сили ППО цієї ночі.