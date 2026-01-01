в Одесской области раздаются взрывы, сейчас, 1 января

Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот с видео

С самого утра, 1 января, враг снова атакует Одесскую область. В области раздаются взрывы. Россияне обстреливают регион ударными дронами. Информации о последствиях пока нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Реклама

Читайте также:

Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 1 января, в первый день года, в Одесской области были слышны взрывы. Враг в очередной раз атакует регион дронами с Черного моря. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении Белгород-Днестровского и Одесского районов. Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали о том, что в новогоднюю ночь россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Также мы писали о том, что вечером, 31 декабря, в Киеве и ряде регионов звучала тревога.