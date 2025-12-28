Удари по портах України зросли вдвічі: що відбувається на Одещині

Зруйноване судно в порту. Фото: ДСНС

Росія майже щодня б’є ракетами й дронами по українських портах, намагаючись зірвати експорт і логістику. За останній рік інтенсивність таких ударів зросла вдвічі, тож питання безпеки портів і людей стало критичним.

Про це у неділю, 28 грудня, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Росія подвоїла удари по портах

За його словами, за підсумками 2025 року по портовій інфраструктурі України зафіксували 90 комбінованих ударів. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше навантаження припадає на південь країни.

"Лише в Одеській області від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, їхня загальна тривалість — більше 30 днів, тобто більше місяця", — повідомив Олексій Кулеба.

Попри постійні обстріли, порти не зупиняють роботу. Щодня сотні портовиків, енергетиків і фахівців логістики забезпечують обробку вантажів і стабільність морських експортних маршрутів.

В портах збільшують кількість укриттів

Як наголосив Олексій Кулеба, у таких умовах наявність укриттів безпосередньо на території портів має вирішальне значення.

"Працівники повинні мати змогу за лічені хвилини перейти в безпечне місце. Це особливо важливо під час ударів балістикою, коли часу на реагування майже немає", — зазначив він.

За словами Кулеби, разом з Адміністрацією морських портів України та за підтримки партнерів держава розширює мережу захисних споруд.

"В усіх портах Одещини та Миколаївщини вже встановили понад 50 мобільних укриттів. Окрім цього, в морських портах працює більше 30 стаціонарних сховищ", — повідомив посадовець.

До облаштування укриттів долучаються і приватні портові оператори. Вони створюють власні захисні споруди.

Нагадаємо, увечері 22 грудня Росія знову атакувала припортову інфраструктуру та цивільне судно на Одещині. Також ми писали, що у ніч на 26 грудня російські безпілотники вдарили по морським портам на півдні України.