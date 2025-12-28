Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росія подвоїла удари по портах — що зміниться для Одещини

Росія подвоїла удари по портах — що зміниться для Одещини

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 17:00
Удари по портах України зросли вдвічі: що відбувається на Одещині
Зруйноване судно в порту. Фото: ДСНС

Росія майже щодня б’є ракетами й дронами по українських портах, намагаючись зірвати експорт і логістику. За останній рік інтенсивність таких ударів зросла вдвічі, тож питання безпеки портів і людей стало критичним.

Про це у неділю, 28 грудня, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Реклама
Читайте також:

Росія подвоїла удари по портах

За його словами, за підсумками 2025 року по портовій інфраструктурі України зафіксували 90 комбінованих ударів. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше навантаження припадає на південь країни.

"Лише в Одеській області від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, їхня загальна тривалість — більше 30 днів, тобто більше місяця", — повідомив Олексій Кулеба. 

Попри постійні обстріли, порти не зупиняють роботу. Щодня сотні портовиків, енергетиків і фахівців логістики забезпечують обробку вантажів і стабільність морських експортних маршрутів.

В портах збільшують кількість укриттів

Як наголосив Олексій Кулеба, у таких умовах наявність укриттів безпосередньо на території портів має вирішальне значення.

"Працівники повинні мати змогу за лічені хвилини перейти в безпечне місце. Це особливо важливо під час ударів балістикою, коли часу на реагування майже немає", — зазначив він.

За словами Кулеби, разом з Адміністрацією морських портів України та за підтримки партнерів держава розширює мережу захисних споруд.

"В усіх портах Одещини та Миколаївщини вже встановили понад 50 мобільних укриттів. Окрім цього, в морських портах працює більше 30 стаціонарних сховищ", — повідомив посадовець.

До облаштування укриттів долучаються і приватні портові оператори. Вони створюють власні захисні споруди.

Нагадаємо, увечері 22 грудня Росія знову атакувала припортову інфраструктуру та цивільне судно на Одещині. Також ми писали, що у ніч на 26 грудня російські безпілотники вдарили по морським портам на півдні України.

Одеса порт Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації