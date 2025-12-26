Відео
Головна Одеса Нічна атака на порти півдня — постраждали іноземні судна

Нічна атака на порти півдня — постраждали іноземні судна

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 11:50
Удари по портах Одещини та Миколаївщини: що відомо
Пошкоджене судно в порту. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

У ніч на 26 грудня російські безпілотники вдарили по морським портам на півдні України. Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та цивільні судна в Одеській та Миколаївський областях.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Удари по портах

Удари по портах

За інформацією Олексія Кулеби, порти Одещини протягом ночі перебували під безперервними атаками безпілотників. Внаслідок влучань пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, а також баржа і судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях ударів виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники. Працівники портів продовжують обстеження пошкодженої інфраструктури.

Окупанти атакували порти на півдні
Наслідки удару по порту. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Також фіксуються часткові перебої з електропостачанням. Ремонтні бригади працюють над відновленням подачі електроенергії.

Крім того, під ударами безпілотників опинився портовий термінал у Миколаївській області. Там пошкоджене судно під прапором Ліберії. За наявною інформацією, постраждалих немає, відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок вчорашніх атак на порт Одещини постаждали 4 людини, ще одна — загинула. Також ми писали про те, що окупанти влучили в контейнери з олією у порту "Південний".

Одеса Миколаїв Одеська область Миколаївська область Одеський порт Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
