Удари по портах Одещини та Миколаївщини: що відомо

Пошкоджене судно в порту. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

У ніч на 26 грудня російські безпілотники вдарили по морським портам на півдні України. Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та цивільні судна в Одеській та Миколаївський областях.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Удари по портах

За інформацією Олексія Кулеби, порти Одещини протягом ночі перебували під безперервними атаками безпілотників. Внаслідок влучань пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, а також баржа і судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях ударів виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники. Працівники портів продовжують обстеження пошкодженої інфраструктури.

Наслідки удару по порту. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Також фіксуються часткові перебої з електропостачанням. Ремонтні бригади працюють над відновленням подачі електроенергії.

Крім того, під ударами безпілотників опинився портовий термінал у Миколаївській області. Там пошкоджене судно під прапором Ліберії. За наявною інформацією, постраждалих немає, відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок вчорашніх атак на порт Одещини постаждали 4 людини, ще одна — загинула. Також ми писали про те, що окупанти влучили в контейнери з олією у порту "Південний".