Удары по портам Одесской и Николаевской областей: что известно

Поврежденное судно в порту. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

В ночь на 26 декабря российские беспилотники ударили по морским портам на юге Украины. Повреждены объекты портовой инфраструктуры и гражданские суда в Одесской и Николаевский областях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Удары по портам

По информации Алексея Кулебы, порты Одесской области в течение ночи находились под непрерывными атаками беспилотников. В результате попаданий повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, а также баржа и суда под флагами Словакии и Республики Палау. На местах ударов возникли пожары, которые ликвидируют спасатели. Работники портов продолжают обследование поврежденной инфраструктуры.

Последствия удара по порту. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Также фиксируются частичные перебои с электроснабжением. Ремонтные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Кроме того, под ударами беспилотников оказался портовый терминал в Николаевской области. Там повреждено судно под флагом Либерии. По имеющейся информации, пострадавших нет, восстановительные работы продолжаются.

