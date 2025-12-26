Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ночная атака на порты юга — пострадали иностранные суда

Ночная атака на порты юга — пострадали иностранные суда

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 11:50
Удары по портам Одесской и Николаевской областей: что известно
Поврежденное судно в порту. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

В ночь на 26 декабря российские беспилотники ударили по морским портам на юге Украины. Повреждены объекты портовой инфраструктуры и гражданские суда в Одесской и Николаевский областях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Реклама
Читайте также:

Удары по портам

По информации Алексея Кулебы, порты Одесской области в течение ночи находились под непрерывными атаками беспилотников. В результате попаданий повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, а также баржа и суда под флагами Словакии и Республики Палау. На местах ударов возникли пожары, которые ликвидируют спасатели. Работники портов продолжают обследование поврежденной инфраструктуры.

Окупанти атакували порти на півдні
Последствия удара по порту. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Также фиксируются частичные перебои с электроснабжением. Ремонтные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Кроме того, под ударами беспилотников оказался портовый терминал в Николаевской области. Там повреждено судно под флагом Либерии. По имеющейся информации, пострадавших нет, восстановительные работы продолжаются.

Напомним, мы сообщали, что в результате вчерашних атак на порт Одесской области пострадали 4 человека, еще один — погиб. Также мы писали о том, что оккупанты попали в контейнеры с маслом в порту "Южный".

Одесса Николаев Одесская область Николаевская область Одесский порт Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации