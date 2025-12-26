Удары по портам Одесской и Николаевской областей: что известно

Ночная атака на порты юга — пострадали иностранные суда
В ночь на 26 декабря российские беспилотники ударили по морским портам на юге Украины. Повреждены объекты портовой инфраструктуры и гражданские суда в Одесской и Николаевский областях.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Удары по портам
По информации Алексея Кулебы, порты Одесской области в течение ночи находились под непрерывными атаками беспилотников. В результате попаданий повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, а также баржа и суда под флагами Словакии и Республики Палау. На местах ударов возникли пожары, которые ликвидируют спасатели. Работники портов продолжают обследование поврежденной инфраструктуры.
Также фиксируются частичные перебои с электроснабжением. Ремонтные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии.
Кроме того, под ударами беспилотников оказался портовый терминал в Николаевской области. Там повреждено судно под флагом Либерии. По имеющейся информации, пострадавших нет, восстановительные работы продолжаются.
Напомним, мы сообщали, что в результате вчерашних атак на порт Одесской области пострадали 4 человека, еще один — погиб. Также мы писали о том, что оккупанты попали в контейнеры с маслом в порту "Южный".
