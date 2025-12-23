Атака дронами в Одесской области: повреждено судно в порту

Поврежденное в результате атаки судно. Фото: ГСЧС Одесской области

Вечером 22 декабря Россия снова атаковала Одесскую область ударными дронами. Под удар попала припортовая инфраструктура и гражданское судно. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Атака на порты

Украинские порты снова пережили тяжелые сутки. Россия продолжает круглосуточные атаки по гражданским объектам и инфраструктуре. Во время вечернего удара в Одесском порту взрывная волна повредила гражданское судно под флагом Ливана. На борту находилась украинская соя, которую готовили к транспортировке. Люди не пострадали. Кроме того, ударам подвергся и порт Рени. Там повреждены административные здания и портовая инфраструктура. На местах работают все службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.

"Спасибо каждому и каждой, кто в это время работает круглосуточно, чтобы украинские порты выстояли. Держимся. Работаем.", — говорится в сообщении АМПУ.

Повреждения после атаки в порту в Одесской области. Фото: Администрация морских портов Украины

