В Одесской области был слышен взрыв, сегодня, 23 декабря. Враг атакует регион ракетами с тактической авиации. Сейчас о последствиях ничего не известно.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 22 декабря, в Одесской области были слышны взрывы. Воздушные силы сообщали о пусках КАБ из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Впоследствии уточнили что они летят направлении суши между н.п. Овидиополь и Черноморск. Официальной информации о последствиях пока нет. Отметим, что воздушную тревогу на Одесском районе объявили в 11:11.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали о том, что в результате одной из атак в Одесской области несколько дней бушевал пожар. Также мы писали, что в ночь на 23 декабря россияне массированно атаковали юг Одесской области.