Пожар после атаки РФ в Одесской области: новые детали

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

После российской атаки на промышленный объект в Одесской области спасатели несколько дней боролись с масштабным пожаром. Огонь вспыхивал снова из-за повторных ударов врага. К ликвидации привлекли более сотни сотрудников ГСЧС. Несмотря на сложные условия, на этом участке обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Последствия атаки

В результате попаданий по промышленному предприятию возник большой пожар. По данным спасателей, враг пять раз повторно атаковал объект, что приводило к новым разрушениям и расширению зоны возгорания. Тушение длилось несколько суток и происходило в условиях постоянной угрозы новых ударов. Для ликвидации пожара привлекли более 100 спасателей ГСЧС и специальную технику. Работы неоднократно осложняли воздушные тревоги. В конце концов все очаги огня удалось ликвидировать.

Пожарные ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Вероятно, речь идет о последствиях массированных атак на портовую инфраструктуру Одесской области. Во время одного из ударов в порту "Южный" возник пожар: загорелись около 30 емкостей с мукой и растительным маслом.

Дым на улице после пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 23 декабря РФ массированно атаковала юг Одесской области. Также мы писали, что в Одессе РФ атаковала судно в порту.