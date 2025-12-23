Відео
Головна Одеса Наслідки атаки на Одещині — пожежу гасили кілька днів

Наслідки атаки на Одещині — пожежу гасили кілька днів

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 10:42
Пожежа після атаки РФ на Одещині: нові деталі
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Після російської атаки на промисловий об’єкт в Одеській області рятувальники кілька днів боролися з масштабною пожежею. Вогонь спалахував знову через повторні удари ворога. До ліквідації залучили понад сотню співробітників ДСНС. Попри складні умови, на цій ділянці обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Читайте також:

Наслідки атаки

Внаслідок влучань по промисловому підприємству виникла велика пожежа. За даними рятувальників, ворог п’ять разів повторно атакував об’єкт, що призводило до нових руйнувань і розширення зони займання. Гасіння тривало кілька діб і відбувалося в умовах постійної загрози нових ударів. Для ліквідації пожежі залучили понад 100 рятувальників ДСНС та спеціальну техніку. Роботи неодноразово ускладнювали повітряні тривоги. Зрештою всі осередки вогню вдалося ліквідувати.

Атака РФ на Одещину: пожежу гасили кілька днів
Пожежники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС Одещини
Атака РФ на Одещину: пожежу гасили кілька днів
Рятувальники на місці атаки. Фото:ДСНС Одещини

Ймовірно, йдеться про наслідки масованих атак на портову інфраструктуру Одещини. Під час одного з ударів у порту "Південний" виникла пожежа: загорілися близько 30 ємностей із борошном та рослинною олією.

Атака РФ на Одещину: пожежу гасили кілька днів
Дим на вулиці після пожежі. Фото: ДСНС Одещини
Атака РФ на Одещину: пожежу гасили кілька днів
Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС Одещини
Атака РФ на Одещину: пожежу гасили кілька днів
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ніч на 23 грудня РФ масовано атакувала південь Одещини. Також ми писали, що в Одесі РФ атакувала судно у порту.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
