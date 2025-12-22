Обстріл Одеси 22 грудня - пошкоджено портову інфраструктуру і судно

Рятувальники ліквідовують насліки атаки на Одещину. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Російські окупанти у понеділок ввечері, 22 грудня, вчергове атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Про це у Telegram повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ на Одесу ввечері 22 грудня

"Сьогодні ввечері ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно", — йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків вже працюють відповідні служби. Водночас, інформації про постраждалих не було.

Нагадаємо, що росіяни за останні тижні дуже часто стали атакувати Одеську область. На тлі цього системи ППО регіону планують посилити.

Також ми писали, чому Росія масовано стала атакувати Одещину.