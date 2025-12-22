Масовані атаки на Одещину: названо ціль росіян

Масовані атаки по Одещині — яка ціль росіян
Одеська область уже понад тиждень перебуває під майже безперервними атаками з боку Росії. Інтенсивність ударів не зменшилася, а повітряні тривоги тривають десятками годин поспіль. Ворог цілить по критичній та портовій інфраструктурі, намагаючись ускладнити життя тилу. Водночас ситуація в регіоні залишається контрольованою, всі служби працюють у посиленому режимі.
Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Атаки без пауз
За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, за останній тиждень інтенсивність атак не знизилася. Навпаки, росіяни нарощують кількість обстрілів. Повітряні тривоги в Одеській області тривають майже безперервно.
"Інтенсивність не стала меншою. Вчора був проміжок 11 годин 33 хвилини безперервної повітряної тривоги. Ворог щодня атакує й намагається бити по енергетиці, теплу, воді та портовій інфраструктурі", — зазначив Сергій Братчук.
Він підкреслив, що попри удари по транспортних сполученнях, зокрема в районі Маяків, рух уже відновили. В області немає дефіциту пального, продуктів чи медикаментів, а критична інфраструктура працює навіть у разі влучань — за рахунок резервних джерел живлення.
Терор з боку РФ
Коментуючи заяву Президента про понад 2500 дронів і керованих авіабомб за тиждень, Братчук наголосив, що мета Росії — не лише тиск на ППО. За його словами велику роль грає й системний терор мирного населення.
"Головна складова — терористична. Це удари по логістиці, портах і спроби психологічно тиснути на людей. Паралельно ворог запускає хвилі фейків і дезінформації", — пояснив речник УДА.
Він додав, що сили оборони працюють у надзвичайно складних умовах, але регіон тримається. Водночас питання посилення протиповітряної оборони залишається критично важливим і потребує рішень на державному рівні.
Нагадаємо, ми повідомляли, що цієї ночі РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Одесі. Також ми писали, що 21 грудня по Одещині завдали удару балістичною ракетою.
