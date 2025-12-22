Відео
Головна Одеса Масовані атаки по Одещині — яка ціль росіян

Масовані атаки по Одещині — яка ціль росіян

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 09:16
Масовані атаки на Одещину: названо ціль росіян
Рятувальники ліквідовують насліки атаки на Одещину. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Одеська область уже понад тиждень перебуває під майже безперервними атаками з боку Росії. Інтенсивність ударів не зменшилася, а повітряні тривоги тривають десятками годин поспіль. Ворог цілить по критичній та портовій інфраструктурі, намагаючись ускладнити життя тилу. Водночас ситуація в регіоні залишається контрольованою, всі служби працюють у посиленому режимі.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Атаки без пауз

За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, за останній тиждень інтенсивність атак не знизилася. Навпаки, росіяни нарощують кількість обстрілів. Повітряні тривоги в Одеській області тривають майже безперервно.

"Інтенсивність не стала меншою. Вчора був проміжок 11 годин 33 хвилини безперервної повітряної тривоги. Ворог щодня атакує й намагається бити по енергетиці, теплу, воді та портовій інфраструктурі", — зазначив Сергій Братчук.

Він підкреслив, що попри удари по транспортних сполученнях, зокрема в районі Маяків, рух уже відновили. В області немає дефіциту пального, продуктів чи медикаментів, а критична інфраструктура працює навіть у разі влучань — за рахунок резервних джерел живлення.

Терор з боку РФ

Коментуючи заяву Президента про понад 2500 дронів і керованих авіабомб за тиждень, Братчук наголосив, що мета Росії — не лише тиск на ППО. За його словами велику роль грає й системний терор мирного населення.

"Головна складова — терористична. Це удари по логістиці, портах і спроби психологічно тиснути на людей. Паралельно ворог запускає хвилі фейків і дезінформації", — пояснив речник УДА.

Він додав, що сили оборони працюють у надзвичайно складних умовах, але регіон тримається. Водночас питання посилення протиповітряної оборони залишається критично важливим і потребує рішень на державному рівні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що цієї ночі РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Одесі. Також ми писали, що 21 грудня по Одещині завдали удару балістичною ракетою.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
