Вибух в Одесі 21 грудня — удар балістикою з Криму

Потужний вибух пролунав в Одесі зараз, 21 грудня. Росія атакувала місто балістикою з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Вибух в Одесі: що відомо

Зазначимо, що вибух в Одесі пролунав о 16:50. За дві хвилини до цього в місті оголосили повітряну тривогу.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Рівненщині. Також ми писали, що в Івано-Франківську пролунав потужний вибух.