Взрыв в Одессе 21 декабря - удар баллистикой из Крыма

В Одессе прогремел мощный взрыв — что известно
Мощный взрыв прогремел в Одессе сейчас, 21 декабря. Россия атаковала город баллистикой из временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Взрыв в Одессе: что известно
Отметим, что взрыв в Одессе прогремел в 16:50. За две минуты до этого в городе объявили воздушную тревогу.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, РФ атаковала гражданскую инфраструктуру на Ровенщине. Также мы писали, что в Ивано-Франковске прогремел мощный взрыв.
Читайте Новини.LIVE!