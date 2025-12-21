Взрыв в Одессе 21 декабря - удар баллистикой из Крыма

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Pixabay

Мощный взрыв прогремел в Одессе сейчас, 21 декабря. Россия атаковала город баллистикой из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сообщение Воздушные силы ВСУ. Фото: скриншот с Telegram

Взрыв в Одессе: что известно

Отметим, что взрыв в Одессе прогремел в 16:50. За две минуты до этого в городе объявили воздушную тревогу.

Сообщение о воздушной тревоге. Фото: скриншот с Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

