Видео

В Одессе прогремел мощный взрыв — что известно

Дата публикации 21 декабря 2025 16:55
Взрыв в Одессе 21 декабря - удар баллистикой из Крыма
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Pixabay

Мощный взрыв прогремел в Одессе сейчас, 21 декабря. Россия атаковала город баллистикой из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо - фото 1
Сообщение Воздушные силы ВСУ. Фото: скриншот с Telegram

Взрыв в Одессе: что известно

Отметим, что взрыв в Одессе прогремел в 16:50. За две минуты до этого в городе объявили воздушную тревогу.

В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо - фото 2
Сообщение о воздушной тревоге. Фото: скриншот с Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, РФ атаковала гражданскую инфраструктуру на Ровенщине. Также мы писали, что в Ивано-Франковске прогремел мощный взрыв.

Одесса взрыв Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
