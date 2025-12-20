Видео
Взрывы в Одесской области — жители Паланки готовятся к эвакуации

Взрывы в Одесской области — жители Паланки готовятся к эвакуации

Дата публикации 20 декабря 2025 17:10
Взрывы возле Днестра: как живет Паланка в 15 км от войны
Пункт пропуска в селе Паланка. Фото иллюстративное: ungheni.org

Жители молдавского села Паланка, что на границе с Украиной, последние дни живут под звуками мощных взрывов. После ударов дронов по мосту через Днестр люди признаются, что чемоданы стоят прямо у дверей.

Об этом сообщает молдавское издание tv8.md.

Читайте также:

Удар по мосту в Маяках

В молдавском селе Паланка, которое расположено примерно в 15 километрах от украинской границы, жители на днях пережили одну из самых громких ночей с начала полномасштабной войны. По их словам, взрывы от ударов российских дронов по мосту через Днестр было слышно и чувствовать очень четко — дома буквально содрогались.

В Паланке готовятся к эвакуации

Местные говорят, что раздавались самые мощные взрывы за все время войны. Стекла звенели, стены дрожали, а во многих домах люди не могли заснуть до утра. Некоторые как раз возвращались из Украины и видели последствия ударов собственными глазами.

"Все вокруг вздрагивало — и бокалы в серванте звенели, и стены ходили ходором. Мы были очень взволнованы. У нас уже все готово: документы, вещи, чемодан, с которым сможем уехать, если бомбежки дойдут и до нас", — рассказывает одна из жительниц.

Другие признаются, что взрывы слышат регулярно и уже почти четыре года живут в постоянном напряжении.

"К сожалению, к этому привыкаешь, но все равно страшно. У меня же дети", — говорит мужчина.

Некоторые видели в небе и сами дроны. После этого раздавались взрывы.

"Я был в Украине и видел "шахэды". Взрывы было слышно очень хорошо", — рассказал местный житель.

В Паланке проживает около двух тысяч человек. Многие из них признают, что идти некуда, но и ощущения безопасности нет.

"Все очень близко. Родители у меня уже пожилые, им по 80 лет. Сидим и не знаем, что делать", — говорят люди.

По словам жителей, с каждым таким обстрелом страх только усиливается. Дома дрожат так, будто село оказалось на самой линии фронта, а готовность к возможной эвакуации для многих стала новой реальностью.

Напомним, мы сообщали, как объехать разрушенный мост в Маяках. Также писали, что из Одессы курсирует поезд в Кишинев.

Молдова мост эвакуация взрыв Новости Одессы ракетный удар
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
