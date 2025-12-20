Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Разрушенный мост на Одесчине — где пробки и как объехать Маяки

Разрушенный мост на Одесчине — где пробки и как объехать Маяки

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 10:30
Пробки на трассе Одесса-Рени и ситуация на границе 20 декабря
Машины в очереди на границе. Фото: кадр из видео

Сегодня в субботу, 20 декабря, трасса Одесса-Рени снова перегружена, а на границе фиксируют очереди. Дополнительные трудности создает разрушенный мост в Маяках, поэтому водителям советуют заранее планировать маршрут в объезд села.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени: въезд только в Молдову

По данным онлайн-карт движение на трассе Одесса-Рени затруднено на нескольких участках. Наибольшее замедление традиционно фиксируют вблизи населенных пунктов перед выездами к пунктам пропуска и на объездах. На пункте пропуска "Паланка — Удобное" пропуск машин осуществляется только в сторону Молдовы. Сейчас там наблюдается большая очередь.

Зруйнований міст на Одещині — де затори і як об’їхати Маяки - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Подобная ситуация и на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Участок обозначен красным цветом, что свидетельствует о медленном движении. Очереди образуются как на выезд из Украины, так и в обратном направлении. На этом КПП пропускают в Украину только тех, кто едет в сторону города Белгород-Днестровский.

Зруйнований міст на Одещині — де затори і як об’їхати Маяки - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот из Google Maps

Отдельная проблема — разрушенный мост в районе Маяки. Из-за этого часть транспорта вынуждена менять маршрут. Сейчас водителям советуют объезжать опасный участок через второстепенные дороги в направлении Винницкой области и дальше — с выездом на альтернативные подъезды к границам с Молдовой и Румынией. Время в пути существенно увеличивается.

Зруйнований міст на Одещині — де затори і як об’їхати Маяки - фото 3
Мост в Маяках не работает. Фото: скриншот с Google Maps

Как добраться до Одессы из Молдовы и Румынии

Сейчас на въезд в Украину можно воспользоваться такими пунктами пропуска:

"Мамалыга — Кривая";
"Сокиряны — Окница";
"Росошаны — Бричень";
"Могилев-Подольский — Отач".

Однако здесь наблюдаются очереди и ожидание может затягиваться из-за существенного увеличения количества легковых авто на КПП "Мамалыга — Кривая". А вот "Сокиряны — Окница" ситуация лучше, пробок пока нет. Добавим, что это пункты пропуска с выездом в Черновицкую область.

Зруйнований міст на Одещині — де затори і як об’їхати Маяки - фото 4
КПП "Мамалыга — Кривая". Фото: скриншот с Google Maps
Зруйнований міст на Одещині — де затори і як об’їхати Маяки - фото 5
"Сокиряны — Окница". Фото: скриншот из Google Maps

Более стабильной остается ситуация на "Росошаны — Бричень", где движение идет медленно, но без критических пробок. Это выезд в Винницкую область.

Зруйнований міст на Одещині — де затори і як об’їхати Маяки - фото 6
КПП "Росошаны - Бричень". Фото: скриншот из Google Maps

На пункте "Могилев-Подольский — Отач" очереди большие, а в пиковые часы возможны большие задержки. Этот пункт пропуска также с выездом в Винницкую область.

Зруйнований міст на Одещині — де затори і як об’їхати Маяки - фото 7
КПП "Могилев-Подольский — Отач". Фото: скриншот с Google Maps

Отметим, что водители, которые уже вернулись через эти пункты пропуска, советуют всем ехать в направлении Винницы, а потом уже с выездом в Черкасскую область и на трассу Одесса-Киев. Это обусловлено состоянием дороги.

Напомним, Олег Кипер сообщил, что по мосту вблизи поселка Маяки движение транспорта ограничено, однако полностью не прекращено. Также мы писали, о дополнительных поездах от Укрзализныци из Одессы в Кишинев.

Одесса мост Одесская область Новости Одессы очереди очереди на границе
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации