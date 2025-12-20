Пробки на трассе Одесса-Рени и ситуация на границе 20 декабря

Разрушенный мост на Одесчине — где пробки и как объехать Маяки
Сегодня в субботу, 20 декабря, трасса Одесса-Рени снова перегружена, а на границе фиксируют очереди. Дополнительные трудности создает разрушенный мост в Маяках, поэтому водителям советуют заранее планировать маршрут в объезд села.
О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса-Рени: въезд только в Молдову
По данным онлайн-карт движение на трассе Одесса-Рени затруднено на нескольких участках. Наибольшее замедление традиционно фиксируют вблизи населенных пунктов перед выездами к пунктам пропуска и на объездах. На пункте пропуска "Паланка — Удобное" пропуск машин осуществляется только в сторону Молдовы. Сейчас там наблюдается большая очередь.
Подобная ситуация и на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Участок обозначен красным цветом, что свидетельствует о медленном движении. Очереди образуются как на выезд из Украины, так и в обратном направлении. На этом КПП пропускают в Украину только тех, кто едет в сторону города Белгород-Днестровский.
Отдельная проблема — разрушенный мост в районе Маяки. Из-за этого часть транспорта вынуждена менять маршрут. Сейчас водителям советуют объезжать опасный участок через второстепенные дороги в направлении Винницкой области и дальше — с выездом на альтернативные подъезды к границам с Молдовой и Румынией. Время в пути существенно увеличивается.
Как добраться до Одессы из Молдовы и Румынии
Сейчас на въезд в Украину можно воспользоваться такими пунктами пропуска:
"Мамалыга — Кривая";
"Сокиряны — Окница";
"Росошаны — Бричень";
"Могилев-Подольский — Отач".
Однако здесь наблюдаются очереди и ожидание может затягиваться из-за существенного увеличения количества легковых авто на КПП "Мамалыга — Кривая". А вот "Сокиряны — Окница" ситуация лучше, пробок пока нет. Добавим, что это пункты пропуска с выездом в Черновицкую область.
Более стабильной остается ситуация на "Росошаны — Бричень", где движение идет медленно, но без критических пробок. Это выезд в Винницкую область.
На пункте "Могилев-Подольский — Отач" очереди большие, а в пиковые часы возможны большие задержки. Этот пункт пропуска также с выездом в Винницкую область.
Отметим, что водители, которые уже вернулись через эти пункты пропуска, советуют всем ехать в направлении Винницы, а потом уже с выездом в Черкасскую область и на трассу Одесса-Киев. Это обусловлено состоянием дороги.
Напомним, Олег Кипер сообщил, что по мосту вблизи поселка Маяки движение транспорта ограничено, однако полностью не прекращено. Также мы писали, о дополнительных поездах от Укрзализныци из Одессы в Кишинев.
