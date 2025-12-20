Пробки на трассе Одесса-Рени и ситуация на границе 20 декабря

Машины в очереди на границе. Фото: кадр из видео

Сегодня в субботу, 20 декабря, трасса Одесса-Рени снова перегружена, а на границе фиксируют очереди. Дополнительные трудности создает разрушенный мост в Маяках, поэтому водителям советуют заранее планировать маршрут в объезд села.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени: въезд только в Молдову

По данным онлайн-карт движение на трассе Одесса-Рени затруднено на нескольких участках. Наибольшее замедление традиционно фиксируют вблизи населенных пунктов перед выездами к пунктам пропуска и на объездах. На пункте пропуска "Паланка — Удобное" пропуск машин осуществляется только в сторону Молдовы. Сейчас там наблюдается большая очередь.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Подобная ситуация и на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Участок обозначен красным цветом, что свидетельствует о медленном движении. Очереди образуются как на выезд из Украины, так и в обратном направлении. На этом КПП пропускают в Украину только тех, кто едет в сторону города Белгород-Днестровский.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот из Google Maps

Отдельная проблема — разрушенный мост в районе Маяки. Из-за этого часть транспорта вынуждена менять маршрут. Сейчас водителям советуют объезжать опасный участок через второстепенные дороги в направлении Винницкой области и дальше — с выездом на альтернативные подъезды к границам с Молдовой и Румынией. Время в пути существенно увеличивается.

Мост в Маяках не работает. Фото: скриншот с Google Maps

Как добраться до Одессы из Молдовы и Румынии

Сейчас на въезд в Украину можно воспользоваться такими пунктами пропуска:

"Мамалыга — Кривая";

"Сокиряны — Окница";

"Росошаны — Бричень";

"Могилев-Подольский — Отач".

Однако здесь наблюдаются очереди и ожидание может затягиваться из-за существенного увеличения количества легковых авто на КПП "Мамалыга — Кривая". А вот "Сокиряны — Окница" ситуация лучше, пробок пока нет. Добавим, что это пункты пропуска с выездом в Черновицкую область.

КПП "Мамалыга — Кривая". Фото: скриншот с Google Maps

"Сокиряны — Окница". Фото: скриншот из Google Maps

Более стабильной остается ситуация на "Росошаны — Бричень", где движение идет медленно, но без критических пробок. Это выезд в Винницкую область.

КПП "Росошаны - Бричень". Фото: скриншот из Google Maps

На пункте "Могилев-Подольский — Отач" очереди большие, а в пиковые часы возможны большие задержки. Этот пункт пропуска также с выездом в Винницкую область.

КПП "Могилев-Подольский — Отач". Фото: скриншот с Google Maps

Отметим, что водители, которые уже вернулись через эти пункты пропуска, советуют всем ехать в направлении Винницы, а потом уже с выездом в Черкасскую область и на трассу Одесса-Киев. Это обусловлено состоянием дороги.

Напомним, Олег Кипер сообщил, что по мосту вблизи поселка Маяки движение транспорта ограничено, однако полностью не прекращено. Также мы писали, о дополнительных поездах от Укрзализныци из Одессы в Кишинев.