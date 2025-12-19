Ситуация на трассе Одесса-Рени — Кипер сделал заявление о движении по мосту

Кипер сказал, открыто ли движение по мосту Одесса-Рени после атак
Дата публикации 19 декабря 2025 21:37
Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о ситуации на трассе Одесса-Рени после российских ударов по мосту вблизи поселка Маяки. По его словам, движение транспорта на этом участке ограничено, однако полностью не остановлено. Он отметил, что Россия усиливает удары по региону — за неделю было выпущено около 500 ракет и БпЛА.
Об этом руководитель области сказал во время брифинга в пятницу, 19 декабря, передает корреспондентка Новини.LIVE.
