Ситуация на трассе Одесса-Рени — Кипер сделал заявление о движении по мосту

Срочная новость

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о ситуации на трассе Одесса-Рени после российских ударов по мосту вблизи поселка Маяки. По его словам, движение транспорта на этом участке ограничено, однако полностью не остановлено. Он отметил, что Россия усиливает удары по региону — за неделю было выпущено около 500 ракет и БпЛА.

Об этом руководитель области сказал во время брифинга в пятницу, 19 декабря, передает корреспондентка Новини.LIVE.

