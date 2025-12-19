Ситуація на трасі Одеса-Рені — Кіпер зробив заяву про рух мостом

Кіпер повідомив, чи відкрито рух мостом Одеса-Рені після атак РФ
Дата публікації: 19 грудня 2025 21:37
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про ситуацію на трасі Одеса-Рені після російських ударів по мосту поблизу селища Маяки. За його словами, рух транспорту на цій ділянці обмежено, однак повністю не зупинено. Він наголосив, що Росія посилює удари по регіону — за тиждень було випущено близько 500 ракет і БпЛА.
Про це керівник області сказав під час брифінгу в п'ятницю, 19 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE.
