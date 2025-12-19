В Одесі пролунав потужний вибух, сьогодні, 19 грудня

Дим в небі після вибуху. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі зараз, 19 грудня, пролунав потужний вибух. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з Криму. Інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторинові канали.

Повідомлення про рух ракети. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 19 грудня, в Одесі було чутно сильний вибух. Ворог атакував балістикою з території тимчасово окупованого Криму. Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у бік населеного пункту Маяки. Крім того, регіон під атакою ударних БпЛА. Тривогу оголосили о 13:01, вибухи лунали близько 13:08. Інформації про наслідки станом на зараз немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що сьогодні вдень в Одесі лунали вибухи, ймовірно працювала ППО. Також ми писали про те, що вночі під ударом була транспортна та енергетична інфраструктура Одещини.