Атака РФ на Одесу: наслідки та ситуація з водою

Вогнеборці гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

В ніч на 19 грудня російські війська завдали чергового масованого удару по Одесі. Під обстріл потрапила енергетична інфраструктура міста. Частина великого житлового масиву залишилася без світла, води та тепла. Є один постраждалий, на місцях працюють усі служби.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про атаку

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударна хвиля вибила вікна у п’ятиповерховому житловому будинку. Поранення дістала одна людина. У ДСНС уточнили, що після удару на енергетичному об’єкті спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували її, попри постійні сигнали повітряної тривоги. Також зафіксовано пошкодження транспортної інфраструктури. До ліквідації наслідків залучили 11 одиниць техніки та 42 рятувальників.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Комунальні служби на місці атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Ворог цілеспрямовано б’є по критично важливих об’єктах, намагаючись порушити нормальне життя міста. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, Пункти незламності працюють у різних районах Одеси.

Надзвичайник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Комунальники допомагають мешканцям після обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Ситуація з водою та допомога мешканцям

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в Пересипському районі частково відсутні тепло- та водопостачання. Комунальні служби прибирають уламки та тимчасово закривають вибиті вікна плівкою. Працює оперативний штаб, де мешканці можуть отримати консультації та подати документи на компенсацію. З 8:30 у районі організували підвіз технічної води.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Воду доставляють за такими адресами:

вул. Лузанівська, 67 — біля офісу КК "Клевер";

вул. Жоліо-Кюрі, 26;

вул. Владислава Великого, 135;

вул. Марсельська, 9 — біля супермаркету "Таврія В";

вул. Владислава Бувалкіна, 1 — у дворі;

вул. Ярослава Баїса, 5/1;

вул. Академіка Заболотного, 12;

парк "Ентузіастів";

вул. Семена Палія, 70 — біля магазину "Єва";

вул. Семена Палія, 83.

Цистерна з водою в Одесі. Фото: ЖКС Одеси

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки ворожих цілей збили сили ППО цієї ночі. Також ми писали про те, що внаслідок атаки на Одещині загинула мати трьох дітей.