Ночная атака на Одессу — появились фото последствий

Ночная атака на Одессу — появились фото последствий

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 09:12
Атака РФ на Одессу: последствия и ситуация с водой
Пожарные тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 19 декабря российские войска нанесли очередной массированный удар по Одессе. Под обстрел попала энергетическая инфраструктура города. Часть большого жилого массива осталась без света, воды и тепла. Есть один пострадавший, на местах работают все службы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно об атаке

Что известно об атаке

В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры. Ударная волна выбила окна в пятиэтажном жилом доме. Ранения получил один человек. В ГСЧС уточнили, что после удара на энергетическом объекте вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали его, несмотря на постоянные сигналы воздушной тревоги. Также зафиксировано повреждение транспортной инфраструктуры. К ликвидации последствий привлекли 11 единиц техники и 42 спасателей.

Окупанти атакували Одесу дронами
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области
Окупанти атакували Одесу дронами
Коммунальные службы на месте атаки. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Враг целенаправленно бьет по критически важным объектам, пытаясь нарушить нормальную жизнь города. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, Пункты несокрушимости работают в разных районах Одессы.

Окупанти атакували Одесу дронами
Чрезвычайник на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
Окупанти атакували Одесу дронами
Коммунальщики помогают жителям после обстрела. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Ситуация с водой и помощь жителям

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Пересыпском районе частично отсутствуют тепло- и водоснабжение. Коммунальные службы убирают обломки и временно закрывают выбитые окна пленкой. Работает оперативный штаб, где жители могут получить консультации и подать документы на компенсацию. С 8:30 в районе организовали подвоз технической воды.

Окупанти атакували Одесу дронами
Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Воду доставляют по следующим адресам:

  • ул. Лузановская, 67 — возле офиса УК "Клевер";
  • ул. Жолио-Кюри, 26;
  • ул. Владислава Великого, 135;
  • ул. Марсельская, 9 — возле супермаркета "Таврия В";
  • ул. Владислава Бувалкина, 1 — во дворе;
  • ул. Ярослава Баиса, 5/1;
  • ул. Академика Заболотного, 12;
  • парк "Энтузиастов";
  • ул. Семена Палия, 70 — возле магазина "Ева";
  • ул. Семена Палия, 83.
Окупанти атакували Одесу дронами
Цистерна с водой в Одессе. Фото: ЖКС Одессы

Напомним, мы сообщали о том, сколько вражеских целей сбили силы ПВО этой ночью. Также мы писали о том, что в результате атаки в Одесской области погибла мать троих детей.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
