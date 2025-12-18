Вечірні вибухи в Одесі 18 грудня 2025 року — що відомо про обстріл

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи пролунали в Одесі зараз, пізно ввечері в четвер, 18 грудня. У чотирьох районах Одеської області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Що відомо про вибухи в Одесі ввечері 18 грудня

Станом на 22:51 БпЛА на Миколаївщині летіли повз Березанку курсом на Одещину. О 23:12 військові попередили, що БпЛА на Одещині летять повз Чорноморське в напрямку Одеси.

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 18 грудня

Карта повітряних тривог станом на 23:15 18 грудня

Станом на 23:15 повітряна тривога триває в Одеському, Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах Одещини. Також червоні на карті повітряних тривог частини Миколаївщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Чернігівщини, Запорізька й Донецька області.

Нагадаємо, удень 18 грудня росіяни завдали удару по цивільному автомобілю в Одеському районі. 43-річна жінка загинула, а троє її дітей постраждали.

Також ми повідомляли, що вдень 18 грудня в Одесі лунали вибухи. Одещина опинилася під атакою ударних БпЛА. Працювала ППО.