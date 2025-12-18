Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі прогриміли вибухи — що відомо про атаку БпЛА

В Одесі прогриміли вибухи — що відомо про атаку БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 23:15
Вечірні вибухи в Одесі 18 грудня 2025 року — що відомо про обстріл
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи пролунали в Одесі зараз, пізно ввечері в четвер, 18 грудня. У чотирьох районах Одеської області триває повітряна тривога. 

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників. 

Реклама
Читайте також:
Атака БпЛА ввечері 18 грудня 2025 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Одесі ввечері 18 грудня 

Станом на 22:51 БпЛА на Миколаївщині летіли повз Березанку курсом на Одещину. О 23:12 військові попередили, що БпЛА на Одещині летять повз Чорноморське в напрямку Одеси.

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 18 грудня 

Повітряна тривога ввечері 18 грудня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:15 18 грудня

Станом на 23:15 повітряна тривога триває в Одеському, Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах Одещини. Також червоні на карті повітряних тривог частини Миколаївщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Чернігівщини, Запорізька й Донецька області.

Нагадаємо, удень 18 грудня росіяни завдали удару по цивільному автомобілю в Одеському районі. 43-річна жінка загинула, а троє її дітей постраждали.

Також ми повідомляли, що вдень 18 грудня в Одесі лунали вибухи. Одещина опинилася під атакою ударних БпЛА. Працювала ППО.

вибух обстріли Новини Одеси атака безпілотник БпЛА
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації