Вечірні вибухи в Одесі 18 грудня 2025 року — що відомо про обстріл

В Одесі прогриміли вибухи — що відомо про атаку БпЛА
Вибухи пролунали в Одесі зараз, пізно ввечері в четвер, 18 грудня. У чотирьох районах Одеської області триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.
Що відомо про вибухи в Одесі ввечері 18 грудня
Станом на 22:51 БпЛА на Миколаївщині летіли повз Березанку курсом на Одещину. О 23:12 військові попередили, що БпЛА на Одещині летять повз Чорноморське в напрямку Одеси.
Де оголосили повітряну тривогу ввечері 18 грудня
Станом на 23:15 повітряна тривога триває в Одеському, Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах Одещини. Також червоні на карті повітряних тривог частини Миколаївщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Чернігівщини, Запорізька й Донецька області.
Нагадаємо, удень 18 грудня росіяни завдали удару по цивільному автомобілю в Одеському районі. 43-річна жінка загинула, а троє її дітей постраждали.
Також ми повідомляли, що вдень 18 грудня в Одесі лунали вибухи. Одещина опинилася під атакою ударних БпЛА. Працювала ППО.
