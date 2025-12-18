В Одесі знову лунають вибухи, сьогодні, 18 грудня

Російський дрон в небі над Одещиною. Фото ілюстративне: кадр з відео

В Одесі вкотре за сьогодні пролунали вибухи. Росіяни атакують ударними БпЛА з акваторії Чорного моря. Ймовірно, працює ППО. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторинові канали.

Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 18 грудня, в Одесі знову було чутно вибухи. Ворог вчергове за день атакує регіон ударними БпЛА з Чорного моря. Дрони летіли у Затока/Овідіополь/Чорноморськ. Ймовірно, працює ППО. Тривога триває понад 5 годин, з 09:38. Наразі інформації про наслідки немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що сьогодні зранку окупанти атакували Одещину КАБами. Також ми писали, що ДТЕК показали кадри знищеної підстанції на Одещині.