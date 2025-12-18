Дрон в небі. Фото ілюстративне: depositphotos

В Одесі пролунали вибухи, сьогодні, 18 грудня. Росіяни атакують регіон дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря. Ймовірно звуки доносяться з області. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторинові канали.

Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 18 грудня, в Одесі було чутно вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку області. Дрони летіли у західному напрямку в районі Біляївки та в напрямку Затоки/Сергіївки. Ймовірно, вибух був в області. Тривога триває з 09:38. Наразі інформації про наслідки немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що зранку на Одещині лунали вибухи — росіяни атакували регіон КАБ/КАР. Також ми писали, що внаслідок нічної атаки в Одеському районі постраждали 8 осіб.