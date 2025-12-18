Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі було чутно сильний вибух — що відомо

В Одесі було чутно сильний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 11:42
В Одесі пролунали вибухи, сьогодні, 18 грудня
Дрон в небі. Фото ілюстративне: depositphotos

В Одесі пролунали вибухи, сьогодні, 18 грудня. Росіяни атакують регіон дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря. Ймовірно звуки доносяться з області. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторинові канали.

Реклама
Читайте також:
В Одесі було чутно вибух
Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 18 грудня, в Одесі було чутно вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку області. Дрони летіли у західному напрямку в районі Біляївки та в напрямку Затоки/Сергіївки. Ймовірно, вибух був в області. Тривога триває з 09:38. Наразі інформації про наслідки немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що зранку на Одещині лунали вибухи — росіяни атакували регіон КАБ/КАР. Також ми писали, що внаслідок нічної атаки в Одеському районі постраждали 8 осіб.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси атака Шахед
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації