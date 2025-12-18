Відео
Головна Одеса Дронова атака на Одещину — перші фото наслідків

Дронова атака на Одещину — перші фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 09:09
Атака дронів в Одеському районі: 8 постраждалих
Наслідки атаки на Одещину. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 18 грудня Одеський район знову опинився під ударом ворожих безпілотників. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі. На місцях працювали екстрені та правоохоронні служби.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Наслідки атаки

Ворог атакував Одеський район ударними дронами вночі 18 грудня. Унаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило фасади дев’ятиповерхового житлового будинку й навчального закладу, а також приватні будинки поруч. Крім того, зазнали ушкоджень десять автомобілів, припаркованих біля місця удару. Загорянь не зафіксовано.

Окупанти атакували Одещину ударними БпЛА:наслідки
Пошкоджена будівля на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Через атаку тілесні ушкодження отримали вісім людей — четверо жінок і четверо чоловіків. Двох чоловіків віком 43 та 29 років госпіталізували з травмами до лікарні, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Іншим постраждалим медичну допомогу надали на місці.

Окупанти атакували Одещину ударними БпЛА:наслідки
Знищене авто внаслідок атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

На місцях ударів працювали рятувальники, медики, комунальні служби, а також правоохоронці. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнних злочинів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували Кривий Ріг та Нікополь. Також ми писали, що внаслідок атаки на Миколаївщину в області були відключення світла.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
