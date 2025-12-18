Атака дронів в Одеському районі: 8 постраждалих

Наслідки атаки на Одещину. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 18 грудня Одеський район знову опинився під ударом ворожих безпілотників. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі. На місцях працювали екстрені та правоохоронні служби.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Наслідки атаки

Ворог атакував Одеський район ударними дронами вночі 18 грудня. Унаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило фасади дев’ятиповерхового житлового будинку й навчального закладу, а також приватні будинки поруч. Крім того, зазнали ушкоджень десять автомобілів, припаркованих біля місця удару. Загорянь не зафіксовано.

Пошкоджена будівля на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Через атаку тілесні ушкодження отримали вісім людей — четверо жінок і четверо чоловіків. Двох чоловіків віком 43 та 29 років госпіталізували з травмами до лікарні, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Іншим постраждалим медичну допомогу надали на місці.

Знищене авто внаслідок атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

На місцях ударів працювали рятувальники, медики, комунальні служби, а також правоохоронці. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнних злочинів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували Кривий Ріг та Нікополь. Також ми писали, що внаслідок атаки на Миколаївщину в області були відключення світла.