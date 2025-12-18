Атака дронов в Одесском районе: 8 пострадавших

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 18 декабря Одесский район снова оказался под ударом вражеских беспилотников. Повреждена гражданская инфраструктура. В результате атаки пострадали мирные жители. На местах работали экстренные и правоохранительные службы.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Последствия атаки

Враг атаковал Одесский район ударными дронами ночью 18 декабря. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной выбило окна и повредило фасады девятиэтажного жилого дома и учебного заведения, а также частные дома рядом. Кроме того, получили повреждения десять автомобилей, припаркованных возле места удара. Возгораний не зафиксировано.

Поврежденное здание в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Из-за атаки телесные повреждения получили восемь человек - четверо женщин и четверо мужчин. Двух мужчин в возрасте 43 и 29 лет госпитализировали с травмами в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. Другим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

Уничтоженное авто в результате атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

На местах ударов работали спасатели, медики, коммунальные службы, а также правоохранители. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военных преступлений.

На местах ударов работали спасатели, медики, коммунальные службы, а также правоохранители. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военных преступлений.