Україна
На Одещині лунають вибухи — яка загроза для регіону

На Одещині лунають вибухи — яка загроза для регіону

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 10:48
На Одещині лунають вибухи, сьогодні, 18 грудня
Дим в небі. Фото ілюстративне: pixabay

На Одещині лунають вибухи, сьогодні, 18 грудня. Росіяни запустили КАР/КАБ у напрмку регіону. Також область атакують дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря . Інформації про наслідки наразі немає.

Про це повідомляють моніторинові канали.

Читайте також:
На Одещині лунають вибухи
Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, у четвер, 18 грудня, на Одещині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря та пуски керованих авіабомб з тактичної авіації. Під атакою район Чорноморська, Овідіополя, Затоки та Кароліно-Бугаза. Тривогу оголосили о 09:38. Наразі інформації про наслідки немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували Одещину ударними БпЛА. Відомо про пошкодження та постраждалих. Також ми писали, що внаслідок атаки на Миколаївщині проблеми з електропостачанням.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
